أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه ودرجات الحرارة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.35 جنيه للبيع و 48.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.51 جنيه للبيع، و 56.39 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.66 جنيه للبيع، 65.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.88 جنيه للبيع، 12.86 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.38 جنيه للبيع، و 158.00 جنيه للشراء.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى و الصغرى

القاهرة 35 25

بورسعيد 31 27

الإسكندرية 31 23

مطروح 30 24

شلاتين 40 31

حلايب 37 31

أسوان 44 31

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36440 جنيه.