شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية: “هناك برامج تدريبية تنظمها الحكومة المصرية لعناصر فلسطينية للعمل على تأهيلها وتدريبها حتي تتولي مهمة الأمن فى القطاع”.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح: “هناك عناصر كثيرة من السلطة الفلسطينية متواجدة فى قطاع غزة، وإجماليا هناك 10 ألاف عنصر إذا جمعناه معا، ويكون نواة للشرطة الفلسطينية”.

وتابع: "أدنا بشكل واضح هذه التصريحات المنسوبة للقيادة الإسرائيلية فيما يتعلق أوهام ما يسمي بإسرائيل الكبري، ولا يسمح تنفيذها على الأرض، ونتحدث عن التعايش المشترك والسلام العادل والشامل والذى يجسد الحقوق الوطنية الفلسطينية وأى شعارات أخري كل هذا عبث ولا يمكن القبول به".

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

