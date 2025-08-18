وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية: “هناك برامج تدريبية تنظمها الحكومة المصرية لعناصر فلسطينية للعمل على تأهيلها وتدريبها حتي تتولي مهمة الأمن فى القطاع”.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح: “هناك عناصر كثيرة من السلطة الفلسطينية متواجدة فى قطاع غزة، وإجماليا هناك 10 ألاف عنصر إذا جمعناه معا، ويكون نواة للشرطة الفلسطينية”.

وتابع: "أدنا بشكل واضح هذه التصريحات المنسوبة للقيادة الإسرائيلية فيما يتعلق أوهام ما يسمي بإسرائيل الكبري، ولا يسمح تنفيذها على الأرض، ونتحدث عن التعايش المشترك والسلام العادل والشامل والذى يجسد الحقوق الوطنية الفلسطينية وأى شعارات أخري كل هذا عبث ولا يمكن القبول به".