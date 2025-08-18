وزير الخارجية: هناك ظلم استمر لمدة 80 عامًا على الاشقاء في فلسطين

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إننا متواجدون أمام معبر رفح بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتضامن مع الأشقاء في غزة وفي فلسطين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن هناك ظلما استمر لمدة 80 عامًا ويجب أن يتوقف، وأن عودة الحقوق للشعب الفلسطيني هو الضمان الوحيد لوجود الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن مصر مستمرة في تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.

وقال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إننا نرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير، مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أننا نرفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، ومصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني، وأن مصر أسهمت بنحو 70% من المساعدات التي دخلت غزة، ومصر تواصل جهودها في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.