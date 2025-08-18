قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

ذروة درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 27

6 أكتوبر 38 27

بنهـا 37 26

دمنهور 35 25

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 34 27

رياح مثيرة للأتربة

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 20

كاترين 34 17

الطور 34 28

طابا 35 28

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 23

السلوم 31 24

سيوة 37 23

رأس غارب 41 30

الغردقة 40 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 39 31

شلاتين 41 31

حلايب 38 30

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 38 29

الفيوم 40 25

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 42 29

سوهاج 42 30

قنا 43 30

الأقصر 44 30

أسوان 44 31

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 43 31

رياح مثيرة للأتربة بالسعودية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 30

المدينة المنورة 46 33

الرياض 44 30

المنامة 39 33

أبوظبي 43 33

الدوحة 41 33

الكويت 47 34

دمشق 37 18

بيروت 31 27

عمان 32 20

القدس 31 19

غزة 31 25

بغداد 43 29

مسقط 34 30

صنعاء 22 15

الخرطوم 37 26

طرابلس 32 24

تونس 33 22

الجزائر 34 24

الرباط 29 20

نواكشوط 32 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 33 18

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 30 23

نيودلهي 34 27

جاكرتا 30 23

بكين 29 23

كوالالمبور 34 24

طوكيو 36 26

أثينا 32 22

روما 33 21

باريس 29 19

مدريد 34 19

برلين 27 15

لندن 23 15

مونتريال 22 14

موسكو 20 12

نيويورك 26 18

واشنطن 27 19

أديس أبابا 18 13

