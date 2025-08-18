حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 27

6 أكتوبر 38 27

بنهـا 37 26

دمنهور 35 25

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 34 27

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 20

كاترين 34 17

الطور 34 28

طابا 35 28

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 23

السلوم 31 24

سيوة 37 23

رأس غارب 41 30

الغردقة 40 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 39 31

شلاتين 41 31

حلايب 38 30

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 38 29

الفيوم 40 25

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 42 29

سوهاج 42 30

قنا 43 30

الأقصر 44 30

أسوان 44 31

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 43 31

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 30

المدينة المنورة 46 33

الرياض 44 30

المنامة 39 33

أبوظبي 43 33

الدوحة 41 33

الكويت 47 34

دمشق 37 18

بيروت 31 27

عمان 32 20

القدس 31 19

غزة 31 25

بغداد 43 29

مسقط 34 30

صنعاء 22 15

الخرطوم 37 26

طرابلس 32 24

تونس 33 22

الجزائر 34 24

الرباط 29 20

نواكشوط 32 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 33 18

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 30 23

نيودلهي 34 27

جاكرتا 30 23

بكين 29 23

كوالالمبور 34 24

طوكيو 36 26

أثينا 32 22

روما 33 21

باريس 29 19

مدريد 34 19

برلين 27 15

لندن 23 15

مونتريال 22 14

موسكو 20 12

نيويورك 26 18

واشنطن 27 19

أديس أبابا 18 13