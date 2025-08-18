أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36440 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين.



بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.57 جنيه للبيع، 65.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.50 جنيه للبيع، و 158.99 جنيه للشراء.



كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات، وأنه منذ بداية الأسبوع درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 35 درجة، وأن البلاد في الصباح تشهد تكون لبعض السحب، وأن تلك السحب تصل للقاهرة، وتلك السحب تعمل على تلطيف الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية وتحديا في مطروح والسلوم، وأن تلك الأمطار تكون ضعيفة وليست مؤثرة، وهناك تكون للسحب على حلايب وشلاتين.

وأشارت إلى أن حركة الملاحة مستقرة، والأمواج في المعدلات الطبيعية، ولكن البحر الأحمر يشهد ارتفاع في الأمواج تصل لـ 3 ونصف متر.