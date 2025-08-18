قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.


ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36440 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين.


بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.57  جنيه للبيع،  65.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.50 جنيه للبيع، و 158.99 جنيه للشراء.


كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات، وأنه منذ بداية الأسبوع درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 35 درجة، وأن البلاد في الصباح تشهد تكون لبعض السحب، وأن تلك السحب تصل للقاهرة، وتلك السحب تعمل على تلطيف الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية وتحديا في مطروح والسلوم، وأن تلك الأمطار تكون ضعيفة وليست مؤثرة، وهناك تكون للسحب على حلايب وشلاتين.

وأشارت إلى أن حركة الملاحة مستقرة، والأمواج في المعدلات الطبيعية، ولكن البحر الأحمر يشهد ارتفاع في الأمواج تصل لـ 3 ونصف متر.

صدى البلد الأخبار أسعار الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

النرويج

الصندوق السيادي النرويجي ينسحب من شركات إسرائيلية بسبب حرب غزة واستيطان الضفة

جسر القرم

روسيا: إحباط محاولة أُوكرانية لاستهداف جسر القرم الحيوي باستخدام 28 طائرة بدون طيار

أرشيفية

نتنياهو: أوفيت بوعدي بمنع قيام دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد