الأرصاد تحذر : طقس حار ورطوبة عالية .. ومازلنا فى ذروة الصيف

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك ارتفاع فى درجات الحرارة لأننا فى ذروة فصل الصيف، مشيرة إلى أن اليوم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية الصيفية المعتادة، لكن هناك كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، اى هناك ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن نسب الرطوبة تتجاوز ال90 وال95% فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز ال85% فى القاهرة الكبري والوجه البحري، وبالتالي الإحساس أعلي بدرجات الحرارة، موضحة أن العظمي بالقاهرة الكبري تسجل ال35 وال36 درجة مئوية، والمحسوسة تصل من 37 إلى 38 درجة.

وتابعت أن الطقس نهارا حار رطب فى المحافظات الشمالية، أكثر حرارة فى الصعيد، وفترة الليل تكون الرطوبة أعلي، ولكن هناك نشاط للرياح يستمر فترة الصباح الباكر، موجود فى أغلب محافظات الجمهورية.