أخبار البلد

بشرى من الأرصاد: درجات الحرارة في حدودها الطبيعية.. ولا موجة حر جديدة

حالة الطقس الخميس
حالة الطقس الخميس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية مختلفة خلال الفترة الحالية خاصة في شهر أغسطس المعروف بارتفاع درجات الحرارة بشكل يفوق المعدلات الطبيعية كل عام.

حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الطقس حار إلى شديدة الحرارةـ رطب نهارًا على أغلب الأنحاءـ مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة من 4 لـ 8 صباحاً

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن الطقس يشهد شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض المناطق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسط سيناء.

ارتفاع الرطوبة

وتابعت أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل من 4:2 درجات.

حالة الطقس غداً

نشاط قوي للرياح

وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح ليلًا يعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة . 

وتنشط الرياح أيضا خلال الطقس اليوم، على بعض شواطئ (مطروح والعلمين والاسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط) ما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك إلى مترين ونصف المتر.

فرص سقوط أمطار

وحول فرص الامطار، قالت هيئة الأرصاد الجوية: تشهد مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، امطارا تكون خفيفة بينما رعدية على حلايب وشلاتين.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة اليوم الخميس

  • - القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 35 والمحسوسة 37
  • - السواحل الشمالية، العظمى 31 والمحسوسة 34
  • - شمال الصعيد، العظمى 37 العظمى والمحسوسة 39
  • - جنوب الصعيد، العظمى 42 والمحسوسة 43

هل تعود الموجة الحارة؟

توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه قد نشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ولكن ليس كالموجة الحارة السابقة ، خاصة فى ظل نشاط الرياح الذى يساعد على تحسن حالة الطقس خاصة خلال ساعات الليل.

لا ارتفاع في درجات الحرارة

كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد  أن الأسبوع الجاري لن يشهد أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة حول القيم الصيفية المعتادة خلال تلك الفترة من العام.
 

وأكدت أن معدلات درجات الحرارة الطبيعية عادت مرة أخري، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع يشهد اسمرار الانخفاض فى درجات الحرارة.

