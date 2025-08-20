الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الخميس، يظل حارا رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي الصباح الباكر.

اضطراب أمواج البحر على الشواطئ

يشهد الطقس غدا صباحا، نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، حيث تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

أمطار خفيفة تلطف محافظات البحر الأحمر

وتنشط الرياح أيضا خلال الطقس غدا، على بعض شواطئ (مطروح والعلمين والاسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط) ما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك إلى مترين ونصف المتر.

وحول فرص الامطار، قالت هيئة الأرصاد الجوية: تشهد مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، امطارا تكون خفيفة بينما رعدية على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدا الخميس

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة.