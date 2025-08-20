قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الخميس، يظل حارا رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي الصباح الباكر.

اضطراب أمواج البحر على الشواطئ

يشهد الطقس غدا صباحا، نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، حيث تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

أمطار خفيفة تلطف محافظات البحر الأحمر

وتنشط الرياح أيضا خلال الطقس غدا، على بعض شواطئ (مطروح والعلمين والاسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط) ما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك إلى مترين ونصف المتر.

وحول فرص الامطار، قالت هيئة الأرصاد الجوية: تشهد مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، امطارا تكون خفيفة بينما رعدية على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدا الخميس

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 28 درجة
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة.

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

البابا لاون

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تتضامن مع البابا لاون وتكرس يومًا للصلاة والصوم من أجل السلام

جامعة القاهرة

صالح الشيخ: جامعة القاهرة درة تاج الجامعات المصرية والعربية وعلماء مصر أثبتوا كفاءات عالمية

جانب من الزيارة

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق المركزي في زيارة ميدانية مفاجئة

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

