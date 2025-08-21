ملفات ساخنة على طاولة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.. «القاهرة الإخبارية» توضح

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض جمال الوصيف، أنه من المنتظر أن يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة إلى مدينة نيوم، حيث يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تحمل العديد من الدلالات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوصيف، خلال مداخلة على الهواء مباشرة، إلى أن المباحثات ستتطرق إلى ملفات إقليمية ودولية عدة، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتفق القاهرة والرياض على ضرورة إيجاد حل شامل وعادل لها، إضافة إلى التشديد على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

كما أوضح المراسل أن ملفات الأوضاع في ليبيا، سوريا، لبنان، والسودان ستكون مطروحة على طاولة الحوار، حيث يجمع البلدان موقف رافض لتقسيم ليبيا والتأكيد على الحل السياسي الشامل، بجانب دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمات في سوريا ولبنان، وفيما يخص السودان، فقد لعبت المملكة دورًا محوريًا عبر استضافتها المباحثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الوصيف أن الزيارة تأتي أيضًا في إطار التوافق المصري – السعودي على معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة عبر الحلول الدبلوماسية، بما يعزز من استقرار الإقليم ويحافظ على الأمن القومي العربي، ومن المتوقع أن تُسفر القمة عن نتائج مهمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.