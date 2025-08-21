كاتب: الرئيس السيسي يزور السعودية في توقيت دقيق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" المصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تأتي في توقيت مهم وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال حسين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الزيارة تمثل رسالة واضحة للداخل والخارج بشأن قوة العلاقات المصرية السعودية، نافيًا وجود أية أزمات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك محاولات داخلية وخارجية لتصوير الخلافات الطبيعية على أنها أزمة حقيقية.

وأضاف أن توقيت الزيارة يأتي وسط تطورات إقليمية معقدة، من بينها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى ملفات أخرى مثل الأزمة في ليبيا والحرب في السودان، وأمن البحر الأحمر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار رئيس تحرير "الشروق" إلى وجود استثمارات متبادلة ونشطة بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالات عدة، من بينها الربط الكهربائي، لافتًا إلى أن الزيارة ستدفع هذه الملفات إلى الأمام.

كما شدّد على أهمية التنسيق المصري السعودي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"، والتي وصفها حسين بأنها تهديد مباشر للمنطقة.