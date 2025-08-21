القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

وينشر صدى البلد مشروع قانون الرياضة بعد التعديلات التى تمت عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبد القتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون .

وقالت مصادر أن وزارة الرياضة من المقرر أن تقوم باصدار اللائحة التنفيذية فى مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر أو أقل وبعدها تقوم الاندية بعد تلقى اللائحة التنفيذية من الوزارة بالدعوة الى جمعية عمومية غير عادية " اجتماع خاص " لمناقشة اللائحة التنفيذية التى سيتم بناء عليها الانتخابات .

وقالت المصادر قد تقوم العديد من الأندية بتأجيل انتخاباتها خاصة دعوة أى ناد للانتخابات لابد أن يتم قبل يوم 31 أكتوبر القادم .