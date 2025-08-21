قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
رياضة

القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

وينشر صدى البلد مشروع قانون الرياضة بعد التعديلات التى تمت عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبد القتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون .

وقالت مصادر أن وزارة الرياضة من المقرر أن تقوم باصدار اللائحة التنفيذية فى مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر أو أقل وبعدها تقوم الاندية بعد تلقى اللائحة التنفيذية من الوزارة بالدعوة الى جمعية عمومية غير عادية " اجتماع خاص " لمناقشة اللائحة التنفيذية التى سيتم بناء عليها الانتخابات .

وقالت المصادر قد تقوم العديد من الأندية بتأجيل انتخاباتها خاصة دعوة أى ناد للانتخابات لابد أن يتم قبل يوم 31 أكتوبر القادم .

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قانون الرياضة مشروع قانون الرياضة وزارة الرياضة

