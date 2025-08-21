قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
البهى عمرو

شهدت الأيام القليلة الماضية، وفاة طفل بسبب تناوله الشعرية سريعة التحضير، وأن الجميع أصبح في حالة قلق من هذه الوجبات التي يستخدمها الكثير من الأطفال.

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك معلومات كثيرة انتشرت خلال الساعات الأخيرة عن أضرار «النودلز» الإندومي أو الشعرية سريعة التحضير.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، أن الكثير يسألون: هل الإندومي به سموم أو مواد مسرطنة؟، وقال إنه لا يستطيع أحد أن يقول إن «النودلز» أو الأندومي به مواد سامة، ولكن هذه المواد ضارة جدا على الجسم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أنه يحذر الأسر من تشجيع الأطفال على تناول مثل هذه الأكلات سريعة التحضير التي قد ينتج عنها وفاة.

ولفت إلى أن خطورة النودلز تكمن في محتواها العالي من الصوديوم، وأن تناولها؛ يهدد الأطفال بمشاكل في القلب أو تسمم بالصوديوم.

كما قال إن المشروبات الغازية بها سُمٌّ قاتل، ولذلك على المواطنين الحفاظ على صحتهم، موضحًا أن أضرار هذه المشروبات ليس بعد تناولها، بل تأتي بعد فترة من الزمن، إذ يصاب من يتناولها بالتسمم ويتم نقله إلى معهد السموم.

وأوضح أن هناك تأثيرا ضارا على صحة المواطنين حال تناول المشروبات الغازية، وهي تشبه الموت بالبطيء، وأن هذه المشروبات متواجدة في جميع المحلات، وتتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتسبب في ارتفاع الدهون، وتؤثر على القلب والشرايين.

الصحة تؤكد مخاطر النودلز

 

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أكد في بيان رسمي، أن الشعرية المصنعة سريعة التحضير، مصرح بها من قبل هيئات الغذاء والدواء في العديد من الدول؛ مما يعني أنها آمنة بشكل عام «عند تناولها باعتدال»، ومع ذلك، لا تعتبر خيارًا صحيًا بسبب نقصها الغذائي والإفراط في استهلاكها؛ قد يسبب مخاطر صحية بسبب الصوديوم العالي، والدهون غير الصحية، وقلة العناصر الغذائية.

ونصحت وزارة الصحة، بعدم الإفراط في تناول الشعرية سريعة التحضير، والاكتفاء بتناولها كوجبة خفيفة نادرة، مع إضافة مكونات صحية.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الشعرية سريعة التحضير النودلز الإندومي

