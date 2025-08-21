قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

يمنى عبد الظاهر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشعرية المصنعة سريعة التحضير مصرح بتداولها من قبل هيئات الغذاء والدواء في العديد من دول العالم، ما يعني أنها آمنة من الناحية الصحية عند تناولها باعتدال.

وأشار في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء منتجات الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة أو سامة غير صحيح.

جاء ذلك في أعقاب ما تردد عن وفاة طفل (13 عاما) داخل منزله في منطقة المرج بعد تناوله 3 أكياس من النودلز سريعة التحضير دون طهي، وفق منشور لوالده حظي بانتشار واسع.

ولفت متحدث الصحة إلى أنها ليست خيار غذائي صحي بسبب افتقارها للعناصر الغذائية الأساسية، واحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون غير الصحية.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول هذه المنتجات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، مؤكدا أهمية الاعتدال في استهلاكها، ويفضل أن تعتبر وجبة خفيفة عارضة يمكن تحسين قيمتها الغذائية بإضافة مكونات صحية مثل الخضروات أو البروتينات.

كما شدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن هذه المنتجات لا ينصح بتقديمها للأطفال الصغار أو الحوامل أو أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم العامة.

وأوضح عبد الغفار أن الرقابة على الغذاء في مصر تخضع لإجراءات صارمة تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين من أي منتجات ضارة أو غير مطابقة للمواصفات الوطنية والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذه الرقابة تشمل عدة مراحل أولها الرقابة على الواردات الغذائية من خلال الإخطار المسبق قبل تسجيل الشحنات والفحص المستندي والظاهري للحاويات ووسائل النقل وتحليل العينات للكشف عن أي ملوثات والإفراج عن الشحنات المطابقة أو منع تداول غير المطابقة.

ولفت إلى أن مراحل الرقابة على التصنيع الغذائي تتضمن قبل الإنتاج: الالتزام بالممارسات الصحية والتصنيعية (GHP وGMP) ومراقبة مكافحة الحشرات وأثناء الإنتاج يتم فحص المواد الخام، متابعة درجات الحرارة والنظافة، وضبط المواد المضافة.

وأوضح أنه بعد الإنتاج يجري تحليل المنتج النهائي والتأكد من سلامة مواد التعبئة والبطاقات الغذائية.

وشدد على وجود الرقابة على التداول للأغذية من خلال متابعة شروط النقل وضمان نظافة وسائل النقل والالتزام بسلاسل التبريد للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات.

