سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المشروبات الغازية بها سُمٌّ قاتل، ولذلك على المواطنين الحفاظ على صحتهم، موضحًا أن أضرار هذه المشروبات ليس بعد تناولها، بل تأتي بعد فترة من الزمن، إذ يصاب من يتناولها بالتسمم ويتم نقله إلى معهد السموم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن هناك تأثيرا ضارا على صحة المواطنين حال تناول المشروبات الغازية، وهي تشبه الموت بالبطيء.

ولفت إلى أن هذه المشروبات متواجدة في جميع المحلات، وتتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتسبب في ارتفاع الدهون، وتؤثر على القلب والشرايين.