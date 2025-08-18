جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تأثير تناول الفول على الجسم.



كتب جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك: "الفول نعمة من عند ربنايا رب احفظها من الزوال، غني بالبروتين، الألياف، الحديد، فيتامين بي، كما أن الفول مهم للوقاية من مرض السكر، حيث إنه يحتوي علي نسبة بروتين نباتي عالية جداً و فيه نسبة ألياف عالية جداً وينشط هرمونات الجهاز الهضمي، ينشط الأنسولين، ينشط 3 هرمونات شبع هرمون جي إل بي 1يستخدم الأن في علاج السكر، هرمون بي واي واي و هو هرمون مهم جداً لقفل الشهية، و هرمون تالت اسمه اميلين."



تابع:"الفول مهم للوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين ويخفض الكولسترول، كما أن الألياف الموجودة في الفول ومضادات الأكسدة تقي من السرطان، الوقاية من وعلاج التهابات الأعصاب، الوقاية من وعلاج الأنيميا، إضافة زيت الزيتون الطازج والبيض والليمون والكمون تزيد من فوائد الفول".

أكد جمال شعبان:" هتقول لي بيرفع الفول مستوي يوريك اسيد وبيعمل نقرس، هاقول له قال تعالي: كلو واشربوا ولا تسرفوا، هتقول لي عندي حساسية منه هاقول لك حظك بقي، شوف البدايل زي اللوبيا والفاصوليا والحبوب الكاملة."