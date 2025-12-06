وزير البترول يبحث التعاون في مجال البتروكيماويات مع الرئيس التنفيذي لشركة سابك

خلال زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع المهندس عبدالرحمن بن عبدالله الفقيه، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مقر الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والسعودية في مشروعات البتروكيماويات المختلفة.



وأشاد الوزير بدور شركة سابك باعتبارها إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية وأكثرها تأثيرًا في تطوير الصناعات التحويلية والكيماوية، مؤكدًا تميز الشركة ومكانتها الريادية في إمداد العديد من القطاعات الصناعية بالمواد الأساسية، ومنها قطاعات السيارات والبناء والإلكترونيات والزراعة والتغليف.





وشدد الوزير على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، والتوسع كذلك في مشروعات الصناعات التحويلية.



وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في عدد من المشروعات البترولية والبتروكيماوية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطق خليج السويس و العلمين علي البحر المتوسط، موضحًا أن من بين هذه الفرص مشروعات هامة تشمل مشروع لمنتجات السيليكون، ومشروع الشركة المصرية للصودا آش، ومشروع الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام، إلى جانب مشروع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات، وهى مشروعات تمثل فرصًا جاذبة للشراكات الإقليمية والدولية وتدعم خطط الدولة للتوسع في الصناعات التكميلية ورفع القيمة المضافة للموارد .



حضر الاجتماع وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، ورؤساء شركات بتروجت وإنبي، ونائب رئيس شركة غاز مصر، وعدد من قيادات شركة سابك.