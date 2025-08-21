خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

صراع جديد يهدد حياة النجم الشعبي أحمد شيبة، بعد اقتحام شقته وسرقة محتوياتها في عملية غير متوقعة هزت الوسط الفني.

الحادث كشف عن مفاجآت عديدة حيث تبين أن المتهمين هم أقارب النجم الشعبي أحمد شيبة، التفاصيل الكاملة. نرصدها في السطور التالية.

نجح ضباط المباحث بالإسكندرية في استعادة جميع المسروقات التي سرقها المتهمون من شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة.

بدأت جهود رجال المباحث، برئاسة المقدم خالد منصور، رئيس مباحث الدخيلة بالتعاون مع مباحث المديرية، بمراقبة هواتف المتهمين، وتحركاتهم وبعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وعقب تكثيف البحث، تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة مبلغ خمسة آلاف دولار و٨٠٠ الف جنيه وبعض المشغولات الذهبية وأرشدوا عن أماكن اخفائها وتمت استعادتها.

وكشف ضباط مباحث الإسكندرية ملابسات سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة العجمي.

ووفقًا للتحقيقات، ارتدى المتهم الأول، وهو نجل شقيقة المطرب الشهير، نقابا وعدسات ملونة، وصعد إلى الشقة رفقة المتهم الثالث أثناء تواجد شيبه مع الأسرة في الساحل الشمالي ، وعقب الانتهاء من جريمته ذهب إلى المتهمة الثانية “شقيقة الأول من الأم" في شقتها وترك لها المسروقات.

وتباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية، بإشراف المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش بالعجمي، لمعرفة الدوافع وراء الواقعة، وذلك عقب ضبط المتهمين واسترداد جزء من المسروقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد بسرقة شقة الفنان أحمد شيبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وبدأت عمليات البحث والتحري.

وتمكنت فرق المباحث من كشف ملابسات الحادث، حيث ألقت القبض على 3 متهمين تورطوا في ارتكاب السرقة، وتبين استيلاؤهم على مبالغ مالية متنوعة بلغت نحو 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهما إماراتيا، وألف ليرة لبنانية، و145 دينارا تونسيا، و100 يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.