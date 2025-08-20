قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

فريق بحثي وإقامة دائمة.. مباحث الدخيلة تسدل الستار على واقعة سرقة شقة أحمد شيبه

 عقب البحث والتدقيق في كل تفاصيل واقعة سرقة المطرب الشعبي الشهير أحمد شيبه، نجح رجال مباحث الدخيلة في القبض على المتهمين، واستعادة المسروقات وإسدال الستار على الواقعة.

بدأت الواقعة ببلاغ حول سرقة المطرب الشعبي الشهير، وكون رجال المباحث بالدخيلة، بقيادة المقدم خالد منصور، رئيس المباحث، وبالتنسيق مع مباحث مديرية أمن الإسكندرية اللواء حسن النحراوي، وتحت إشراف اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، فريق بحثي كامل وتناوبوا الإقامة شبه الدائمة بمنطقة بيانكي، حيث تقع الشقة، وتم فحص جميع المعلومات وكاميرات المراقبة علي مدار الأسبوعين الماضيين حتى نجح رجال المباحث في كشف جميع تفاصيل القضية. 

مبالغ مالية ومشغولات ذهبية

كشف ضباط مباحث الإسكندرية ملابسات سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة  العجمي.

ووفقًا للتحقيقات، ارتدى المتهم الأول، وهو نجل شقيقة المطرب الشهير، نقابا وعدسات ملونة، وصعد إلى الشقة رفقة المتهم الثالث أثناء تواجد شيبه مع الأسرة في الساحل الشمالي ، وعقب الانتهاء من جريمته ذهب إلى المتهمة الثانية “شقيقة الأول من الأم" في شقتها وترك لها المسروقات.

وتباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية، بإشراف المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش بالعجمي، لمعرفة الدوافع وراء الواقعة، وذلك عقب ضبط المتهمين واسترداد جزء من المسروقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بسرقة شقة الفنان أحمد شيبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وبدأت عمليات البحث والتحري. 

القبض على 3 متهمين

وتمكنت فرق المباحث من كشف ملابسات الحادث، حيث ألقت القبض على 3 متهمين تورطوا في ارتكاب السرقة، وتبين استيلاؤهم على مبالغ مالية متنوعة بلغت نحو 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهما إماراتيا، وألف ليرة لبنانية، و145 دينارا تونسيا، و100 يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.

الاسكندرية أحمد شيبه مباحث الدخيلة سرقة شقة استعادة المسروقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

