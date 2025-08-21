سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 ارتفاعا ملحوظا في منتصف التعاملات، حيث ارتفعت أسعار الأعيرة المختلفة بمقدار 10 جنيهات للجرام، كما صعد سعر الجنيه الذهب ليسجل 36480 جنيها للبيع مقابل 36320 جنيها للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيها.

سعر الذهب اليوم 21/8

انعكس الارتفاع على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا زيادة قدرها 10 جنيهات ليصل إلى 4560 جنيها للبيع مقابل 4540 جنيها للشراء، بينما مع إضافة المصنعية والدمغة تراوح سعره في المتوسط بين 4660 و4800 جنيه بحسب نوع المشغولات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس ليسجل 3908.5 جنيها للبيع و3891.5 جنيها للشراء. ويُعد هذا العيار من الخيارات الشائعة بين المصريين خاصة في المحافظات، حيث يتميز بسعر متوسط يناسب شريحة كبيرة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاء بين الأعيرة، زيادة جديدة اليوم ليبلغ 5211.5 جنيها للبيع و5188.5 جنيها للشراء.

هذا العيار الأكثر ارتباطا بتحركات السوق العالمية نظرا لعدم خلطه بالمعادن الأخرى، ويستخدم عادة في السبائك الذهبية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 4560 جنيها للبيع و4540 جنيها للشراء، ويظل هذا العيار هو المفضل لدى شريحة كبيرة من المصريين، سواء للادخار أو للمشغولات الذهبية، حيث يجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب مقارنة بعيار 24.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة ما بين 100 و250 جنيها للجرام، وفقا لطبيعة المشغولات ونوع العيار.

ومع الزيادة الجديدة يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية في السوقإلى نحو 4660 جنيها كحد أدنى وقد يتخطى 4800 جنيه في بعض القطع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بمقدار 80 جنيها ليسجل 36480 جنيها للبيع و36320 جنيها للشراء.

ويعادل وزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، مما يجعله خيارا مفضلا لدى المدخرين والمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار تقلبات الأسعار.

أسعار الذهب في السوق العالمية

بلغ سعر أوقية الذهب عالميا 3344.31 دولار للبيع مقابل 3344.02 دولار للشراء، وهو ما انعكس على الأسعار داخل السوق المحلية.

ما هو وزن الأوقية؟

الأوقية هي وحدة القياس الأساسية للذهب على مستوى العالم، ويبلغ وزنها نحو 31.1 جراما.

ويهد سعر الأوقية المرجع الأهم لتحديد أسعار الذهب في البورصات العالمية، ومن ثم ينتقل أثره مباشرة إلى الأسواق المحلية، حيث تلعب أيضا عوامل داخلية مثل سعر الدولار وحجم الطلب دورا أساسيا في تحديد الأسعار.