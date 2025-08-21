قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 ارتفاعا ملحوظا في منتصف التعاملات، حيث ارتفعت أسعار الأعيرة المختلفة بمقدار 10 جنيهات للجرام، كما صعد سعر الجنيه الذهب ليسجل 36480 جنيها للبيع مقابل 36320 جنيها للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيها.

سعر الذهب اليوم 21/8

انعكس الارتفاع على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا زيادة قدرها 10 جنيهات ليصل إلى 4560 جنيها للبيع مقابل 4540 جنيها للشراء، بينما مع إضافة المصنعية والدمغة تراوح سعره في المتوسط بين 4660 و4800 جنيه بحسب نوع المشغولات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس ليسجل 3908.5 جنيها للبيع و3891.5 جنيها للشراء. ويُعد هذا العيار من الخيارات الشائعة بين المصريين خاصة في المحافظات، حيث يتميز بسعر متوسط يناسب شريحة كبيرة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاء بين الأعيرة، زيادة جديدة اليوم ليبلغ 5211.5 جنيها للبيع و5188.5 جنيها للشراء.

 هذا العيار الأكثر ارتباطا بتحركات السوق العالمية نظرا لعدم خلطه بالمعادن الأخرى، ويستخدم عادة في السبائك الذهبية.

أسعار الذهب 2025

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 4560 جنيها للبيع و4540 جنيها للشراء،  ويظل هذا العيار هو المفضل لدى شريحة كبيرة من المصريين، سواء للادخار أو للمشغولات الذهبية، حيث يجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب مقارنة بعيار 24.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة ما بين 100 و250 جنيها للجرام، وفقا لطبيعة المشغولات ونوع العيار. 

ومع الزيادة الجديدة يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية في السوقإلى نحو 4660 جنيها كحد أدنى وقد يتخطى 4800 جنيه في بعض القطع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بمقدار 80 جنيها ليسجل 36480 جنيها للبيع و36320 جنيها للشراء. 

ويعادل وزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، مما يجعله خيارا مفضلا لدى المدخرين والمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار تقلبات الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في السوق العالمية

بلغ سعر أوقية الذهب عالميا 3344.31 دولار للبيع مقابل 3344.02 دولار للشراء، وهو ما انعكس على الأسعار داخل السوق المحلية.

ما هو وزن الأوقية؟

الأوقية هي وحدة القياس الأساسية للذهب على مستوى العالم، ويبلغ وزنها نحو 31.1 جراما.

ويهد سعر الأوقية المرجع الأهم لتحديد أسعار الذهب في البورصات العالمية، ومن ثم ينتقل أثره مباشرة إلى الأسواق المحلية، حيث تلعب أيضا عوامل داخلية مثل سعر الدولار وحجم الطلب دورا أساسيا في تحديد الأسعار.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

حالة الطقس

هل تشهد البلاد ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة؟.. الأرصاد تكشف

دعاء

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

الجيش السودانى

مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع شمال الفاشر

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

