الذهب يستقر قرب 3340 دولار مع ترقب كلمة باول في ندوة جاكسون هول

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقّب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي قبيل ندوة جاكسون هول في ولاية وايومنج، التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3339.97 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 3382.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، غداً الجمعة، الخطاب الرئيسي في ندوة جاكسون هول السنوية التي تُعقد بين 21 و23 أغسطس. وسيُتابع المستثمرون كلمته عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيدعم التدابير الرامية إلى تعزيز سوق العمل أم سيركّز على مخاطر التضخم.

وقال براين لان، المدير الإداري لدى "جولد سيلفر سنترال" في سنغافورة: "نعتقد أن أسعار الذهب لن ترتفع بشكل كبير وستبقى متماسكة في الوقت الحالي. حتى إذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل طفيف، فقد نشهد ارتفاعاً محدوداً في أسعار الذهب... من الممكن أن يصل الذهب إلى مستوى 3400 دولار. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد تستمر الأسعار في التماسك أو ربما تنخفض قليلاً لتقترب من 3300 دولار."

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي أن عضوين صوتا لصالح خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية للتصدي لضعف سوق العمل، لكن موقفهما لم يلقَ دعماً أوسع. والعضوان هما ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية، وعضو المجلس كريستوفر والر.

ويُبقي الاحتياطي الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر، فيما تتوقع أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME بنسبة 85% خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.



ويزدهر الذهب عادة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وخلال فترات الضبابية الاقتصادية.

وفي سياق منفصل، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة بسبب مزاعم تتعلق برهنين عقاريين في ميشيغان وجورجيا، في تصعيد لمساعيه لكسب النفوذ على البنك المركزي.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقالت روسيا إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو "لن تقود إلى شيء".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% لتسجل 37.85 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1334.58 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 1108.84 دولار.



