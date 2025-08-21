قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الذهب يستقر قرب 3340 دولار مع ترقب كلمة باول في ندوة جاكسون هول

وكالات

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقّب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي قبيل ندوة جاكسون هول في ولاية وايومنج، التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3339.97 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 3382.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، غداً الجمعة، الخطاب الرئيسي في ندوة جاكسون هول السنوية التي تُعقد بين 21 و23 أغسطس. وسيُتابع المستثمرون كلمته عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيدعم التدابير الرامية إلى تعزيز سوق العمل أم سيركّز على مخاطر التضخم.

وقال براين لان، المدير الإداري لدى "جولد سيلفر سنترال" في سنغافورة: "نعتقد أن أسعار الذهب لن ترتفع بشكل كبير وستبقى متماسكة في الوقت الحالي. حتى إذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل طفيف، فقد نشهد ارتفاعاً محدوداً في أسعار الذهب... من الممكن أن يصل الذهب إلى مستوى 3400 دولار. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد تستمر الأسعار في التماسك أو ربما تنخفض قليلاً لتقترب من 3300 دولار."

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي أن عضوين صوتا لصالح خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية للتصدي لضعف سوق العمل، لكن موقفهما لم يلقَ دعماً أوسع. والعضوان هما ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية، وعضو المجلس كريستوفر والر.

ويُبقي الاحتياطي الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر، فيما تتوقع أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME بنسبة 85% خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.


ويزدهر الذهب عادة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وخلال فترات الضبابية الاقتصادية.

وفي سياق منفصل، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة بسبب مزاعم تتعلق برهنين عقاريين في ميشيغان وجورجيا، في تصعيد لمساعيه لكسب النفوذ على البنك المركزي.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقالت روسيا إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو "لن تقود إلى شيء".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% لتسجل 37.85 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1334.58 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 1108.84 دولار.


 

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

مدير التربية والتعليم خلال لقاء محافظ مطروح

بالأسماء.. تعليم مطروح يعتمد قرارات ترقية العاملين بالتربية والتعليم

اجتماع محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يبحث مع مؤسسات مالية ومصرفية آليات الترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج "نظام الثلاث سنوات"

بالصور

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

