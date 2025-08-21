أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

أسعار الذهب اليوم الخميس

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الخميس 21-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3900 جنيه للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5200 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36400 جنيه.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.67 جنيه للبيع و48.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.70 جنيه للبيع، و56.54 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.69 جنيه للبيع، و65.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.29 جنيه للبيع، و158.80 جنيه للشراء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. حالة الطقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة، وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة أم لا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع أقل بكثير من الأسبوع الماضي، وكانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن البلاد يوم الثلاثاء الماضي سجلت درجات حرارة عالية، ولكن أمس انخفضت، وأن البلاد أيضًا تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، وأنها تصل في بعض مناطق القاهرة إلى 90%، وفي المناطق الساحلية تتجاوز الـ 90%.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وأن المجافظات الشمالية والصعيد تسجل أعلى درجات حرارة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة المساء تشهد نشاط رياح، وأن هذا يساهم في تحسن الأحوال الجوية، وأن نشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وبعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر.













