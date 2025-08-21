قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

أسعار الذهب اليوم الخميس

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الخميس 21-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3900 جنيه للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4550  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5200 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36400 جنيه.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.67 جنيه للبيع و48.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.70 جنيه للبيع، و56.54 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.69 جنيه للبيع، و65.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.29 جنيه للبيع، و158.80 جنيه للشراء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. حالة الطقس اليوم

 كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة، وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة أم لا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع أقل بكثير من الأسبوع الماضي، وكانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن البلاد يوم الثلاثاء الماضي سجلت درجات حرارة عالية، ولكن أمس انخفضت، وأن البلاد أيضًا تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، وأنها تصل في بعض مناطق القاهرة إلى 90%، وفي المناطق الساحلية تتجاوز الـ 90%.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وأن المجافظات الشمالية والصعيد تسجل أعلى درجات حرارة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة المساء تشهد نشاط رياح، وأن هذا يساهم في تحسن الأحوال الجوية، وأن نشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وبعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر.


 



 


 

سعر الدولار الأرصاد أسعار الذهب الذهب درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

ترشيحاتنا

نتنياهو

رئيس مركز القدس للدراسات: احتلال غزة جزء من مشروع إسرائيل الكبرى ويهدد المنطقة

أرشيفية

زخم إعلامي كبير في ختام قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بالعلمين الجديدة

أرشيفية

وزير الخارجية لنظرائه الأفارقة: قضية الأمن المائي مسألة وجودية تمس الشعوب بشكل مباشر

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد