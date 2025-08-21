أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% مع هبوط الدولار.. والتركيز يتحول إلى "جاكسون هول"

صعدت أسعار الذهب بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس، مع هبوط الدولار الأميركي، مع استعداد المشاركين في السوق للندوة السنوية للاحتياطي الفدرالي الأميركي في جاكسون هول المقرر عقدها هذا الأسبوع، في حين كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن المعارضين لرأي الأغلبية بالمجلس بدوا وحيدين في تأييد خفض معدلات الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3344.37 دولار للأونصة، في الساعة 2:23 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:23 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ الأول من أغسطس.

أيضاً زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% عند التسوية إلى 3388.50 دولار.