قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة
مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء
تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون
استئصال ورم 40 كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد
مدبولي لنظيره الياباني: نتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين ليشمل الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومنطقة صناعية يابانية
نيجيريا.. ترحيل 102 أجنبيًا أدينوا في قضايا نصب إلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري نفسي: الأيام الأخيرة من الإجازة فرصة ذهبية لتهيئة الأبناء قبل الدراسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قدم الدكتور علي البهنسي، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، روشتة لتعامل الأهل مع الأولاد خلال الفترة الحالية وقرب بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد على أهمية استغلال الأيام الأخيرة من الإجازة الصيفية في تهيئة الأبناء نفسيا وروتينيا، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال علي البهنسي، خلال حواره لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الإجازة الصيفية أوشكت على الانتهاء، وأن الفترة القصيرة المتبقية يجب أن تستثمر في إعادة تنظيم الوقت تدريجيًا، مشددا على أن وضع أهداف واضحة للأسرة والطالب خلال الأسبوعين الأخيرين من العطلة يساهم في بداية ناجحة للسنة الدراسية.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذين يواجه الطلاب عند عودتهم للدراسة يتمثل في "الصدمة المفاجئة" الناتجة عن الانتقال السريع من أجواء الراحة إلى الالتزام المدرسي، وهو ما يرفع مستويات القلق لديهم، خصوصًا القلق من المجهول.

الطب النفسي العام الدراسي الجديد الإجازة الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

اصابة ميار الببلاوي

قصة إصابة ميار الببلاوي في خطوبة نجلها

هيفاء وهبي

دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

وفاة نور محفوظ

بعد صراع مع المرض.. تفاصيل وفاة المطرب نور محفوظ

بالصور

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد