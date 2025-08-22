استشاري نفسي: الأيام الأخيرة من الإجازة فرصة ذهبية لتهيئة الأبناء قبل الدراسة

قدم الدكتور علي البهنسي، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، روشتة لتعامل الأهل مع الأولاد خلال الفترة الحالية وقرب بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد على أهمية استغلال الأيام الأخيرة من الإجازة الصيفية في تهيئة الأبناء نفسيا وروتينيا، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال علي البهنسي، خلال حواره لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الإجازة الصيفية أوشكت على الانتهاء، وأن الفترة القصيرة المتبقية يجب أن تستثمر في إعادة تنظيم الوقت تدريجيًا، مشددا على أن وضع أهداف واضحة للأسرة والطالب خلال الأسبوعين الأخيرين من العطلة يساهم في بداية ناجحة للسنة الدراسية.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذين يواجه الطلاب عند عودتهم للدراسة يتمثل في "الصدمة المفاجئة" الناتجة عن الانتقال السريع من أجواء الراحة إلى الالتزام المدرسي، وهو ما يرفع مستويات القلق لديهم، خصوصًا القلق من المجهول.