السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

يعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك يوم السبت المقبل.

وعلى السادة أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم، ابتداءً من يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري:

https://azhar.gov.eg/tnsek

في سباق اخر.. يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ قيادةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عددًا من المناطق، وأسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، وألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.

ويعرب الأزهر الشريف، بعلمائه وطلابه، عن كامل تضامنه مع باكستان في هذا المصاب الأليم، مقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق فرق الإنقاذ في إسعاف الأبرياء وانتشالهم من تحت الأنقاض، وأن يحفظ باكستان وسائر بلاد المسلمين.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾