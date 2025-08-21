قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: «الحلم والأناة» خصلتان يحبهما الله ورسوله.. وغيابهما سبب كثرة النزاعات

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، انه عندما رأى رسول الله ﷺ الأشج عبد القيس -وهو أحد الصحابة الكرام- قال له: « إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ ». وقد أحب سيدنا النبي ﷺ -وهو المتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى- هاتين الصفتين في الأشج، وهما صفتان عظيمتان قل من يتمسك بهما.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الحِلْم صفة تكاد أن تتفلت من الناس، وهو مفتاح كل خير. ومعناه: أن تكون هادئ النفس، ولا تتكلم إلا في موضع ينبغي فيه الكلام. وقد مدح النبي ﷺ الصمت فقال: «إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا فإنه قد أوتي الحكمة». فالحلم مفتاح الحكمة، وهو الذي يجعل رد الفعل متزنًا عند مواجهة المصائب والشدائد.

واشار الى ان من آثار الحلم أنك تقدر على تنفيذ وصية النبي ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». ويقول ﷺ : «لا تغضب ولك الجنة»؛ أي أن جزاء كظم الغيظ وضبط النفس هو الجنة. قال تعالى: {وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ}.  وكظم الغيظ معناه أن الغضب حاصل، لكن صاحبه يضبط نفسه فلا ينفجر. فالشديد والبطل ليس المصارع الذي يغلب الناس، وإنما من يملك نفسه حين الغضب.

تأمل لو أن الناس أمسكوا أنفسهم عن الغضب بالحلم والأناة والتفكر؛ لانحلت المشكلات، ولما تهور أحد بقول السوء برد فعل غير محسوب. ومفتاح ذلك كله "ألا تغضب"، وعدم الغضب أمر عسير، لكنه يرفعك إلى مصاف الأبطال.
الحلم أيضًا يعلمك ضبط النفس والهدوء، ويقربك من ذكر الله، إذ ينبغي أن يكون حلمك لله تعالى لا لمجرد الطبع، فالحلم من أعمال القلوب، والنبي ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى».  فإذا صبرت لله، وذكرت ربك بدلًا من التفكير في الانتقام، نلت الفضل العظيم. قال تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}.  فإذا ذكرت الله ذكرك، وإذا شغلت قلبك بذكره اطمأن قلبك، كما قال سبحانه: {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ}.
أما الأناة فهي التثبت والتروي قبل اتخاذ القرار، وهي من أسباب الفكر المستقيم، ولقد افتقدها كثير من الناس في عصرنا المتسارع؛ فأصبح الإنسان يسلك ما يطرأ على ذهنه دون النظر أو تدبر. ولهذا نعى الله تعالى على الناس غياب التدبر فقال:{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}.

فالقرآن أمرٌ بالتعقل والتفكر والتدبر والتأمل والنظر. وما الذي أصابنا حتى أعرضنا عن وصية النبي ﷺ  لأشج عبد قيس بقوله: «فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة»؟ إنما كثرت الخصومات، وامتلأت المحاكم بالنزاعات، لأننا فقدنا هاتين الصفتين، فلنحي في أنفسنا ما أحبه الله ورسوله من: الحلم والأناة، لنفوز برضا الله وسلامة القلوب وصلاح المجتمعات.

