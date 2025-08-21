قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
ديني

دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر

دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة
أحمد سعيد

الدعاء هو أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، وخير ما يدعو الإنسان به هو دعاء نبوي يجمع خيري الدنيا والآخرة وخاصة الأدعية التي وردت عن السنة النبوية الشريفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته الكرام ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وفي السطور التالية نعرض لكم دعاءً نبويًا يحقق لك خيري الدنيا والآخرة.

دعاء نبوي يحقق لك خيري الدنيا والآخرة

ومن جوامع الدعاء والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لأم المؤنين اليدة عائشة رضي الله عنها هو جوامع الدعاء حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «ياعائشة؛ عليك بجُمَلِ الدعاء وجوامِعِه»، ثم قلت له: يا رسول الله!.. وما جمل الدعاء وجوامعه؟ فقال: قولي: 

  • اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه، وما لم أعلم.. 
  • وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.. 
  • وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل..
  • وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل..
  • وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد ﷺ.. 
  • وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد ﷺ.. 
  • وما قضيتَ لي من قضاء؛ فاجعل عاقبته رشدا

دعاء فتح أبواب الرزق

كما أن هناك من الآيات والأحاديث التي تفتح أبواب الرزق ومنها:

1- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

2- من قال "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته، يفتح ابواب الرزق للمسلم كيفما شاء.

3- قال تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا). اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحَلالِك عن حرامك وبفضلك عمَّن سواك.

4- اللهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء وسقم (تقال عند شرب ماء زمزم). اللهم يامالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شي قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك.

5- إلهي ادعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، فصل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر إنّك أرحم الراحمين لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا واسعا طيبًا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير.

6- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

7- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا" ورد النهي عن نوم الصبيحة، وذكر أنه يقطع الرزق وأن أول كل نهار وقت توزيع الأرزاق.

شروط استجابة الدعاء

  1. تحرّي الأوقات الشريفة للدعاء؛ كيوم عرفة، وشهر رمضان، وليلة القدر، ووقت السحر، وما بين الأذان والإقامة.
  2. استغلال حالات الضرورة التي يمر بها الإنسان في حياته، فإنه يدعو ربه في هذه الأوقات بتضرع وتذلل واستكانة.
  3. حضور مجالس الذكر، ففيها الدعاء مستجاب، ومغفور لأهلها ببركة جلوسهم فيها.
  4. العلم بأن الله يجيب للمضطر والمظلوم إذا دعاه، وكذلك لمن يدعو لأخيه في ظهر الغيب، وللوالدين، والمسافر، والمريض، والصائم، والإمام العادل.
  5. الإخلاص لله في الدعاء، وحسن الظن به، فإن الله لا يستجيب لمن دعاه بقلب غافل.
  6. حضور القلب أثناء الدعاء، والتدبر في معاني ما يقوله الداعي.
  7. الصبر وعدم تعجل إجابة الدعاء.
  8. التوبة من كل المعاصي، وإعلان الرجوع إلى الله.
دعاء نبوي يحقق لك خيري الدنيا والآخرة دعاء نبوي دعاء الدعاء دعاء يجمع له خيري الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة النبي دعاء فتح أبواب الرزق شروط استجابة الدعاء استجابة الدعاء

