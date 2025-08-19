أصاب بالأرق فهل هناك دعاء أقوله ليصرفه الله عنى؟.. أمين الفتوى يجيب

أصاب بالأرق وأتأخر في النوم فهل هناك دعاء أقوله ليصرف الله عني هذا الأرق؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وأجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا: أولا ننصح السائل إذا كان يأتيه الأرق كثيرا فليعرض نفسه على طبيب متخصص، ويقول عند النوم، سواء أكان الأرق كثيرا أو قليلا ، ما ورد عن بريدة الأسلمي قال : شكا خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فقل : اللهم رب السماوات السبع وما أظلَّتْ، وربَّ الأَرَضِينَ وما أَقَلَتْ، ورب الشياطين وما أَضَلَّتْ، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعًا أن يفرط على أحد منهم، أو أن يبغي. عَزَّ جَارُكَ ، وجل ثناؤك،

ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت "[رواه الترمذي وغيره].

دعاء الأرق وعدم النوم

دعاء الأرق وقلة النوم، يعاني الكثير من الناس من الأرق عند النوم، ونصح الكثير من الأطباء في هذا السياق بعدم تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي والقهوة وعدم التحديق في شاشات الهواتف قبل النوم لخفة حدة القلق والأرق قبيل النوم، وورد في السنة النبوية دعاء يقوله المسلم عند الأرق وهناك العديد من الأدعية في السنة النبوية عدم النوم يستحب للمسلم الاستعانة بها.

أن يقرأ المسلم عند النوم سورة الاخلاص"قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ . اللَّـهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ"، ثلاث مرات.

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِن شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ"، ثلاث مرات.

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَٰهِ النَّاسِ . مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"، ثلاث مرات.

قراءة سورة الكافرون: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ). ويستحب أيضا قراءة سورة الملك كاملة قبل النوم

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من على فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم.

-اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.. ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

-اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.. رواه البخاري ومسلم.

-الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي.. رواه مسلم.

-اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر رواه مسلم.

- اللَّهمَّ أنتَ تَكْشِفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يُهْزَمُ جندُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ سُبحانَكَ وبحمدِكَ، اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، ووَجَّهْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَا ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ

واشار الى أن المواظبة على هذا الدعاء مع صدق الالتجاء إلى الله وحسن الظن بالله في الإجابة ، يرفع الله هذا الأرق ويأتي النوم فضلا منه ورحمة.