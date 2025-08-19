قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
هيفاء وهبي تهاجم محللة لغة جسد بألفاظ خارجة
أدعية ثلث الليل الأخير الواردة عن النبي.. اغتنم ثوابها العظيم
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
“ترامب” يوقف محادثات مع القادة الأوروبيين لإجراء مكالمة مع “بوتين”
بعد معاناة.. وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان"
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز بيع الكلية والاستفادة بثمنها فى سداد الديون؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز بيع الكلية والاستفادة بثمنها فى سداد الديون
هل يجوز بيع الكلية والاستفادة بثمنها فى سداد الديون
شيماء جمال

هل يجوز التبرع بالكلية والاستفادة بالمبلغ لسداد الديون؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إن هذا الذى تريد فعله لا يسمى تبرعا، لأن التبرع يكون بدون مقابل، لكن عندما يكون بمقابل فهذا اسمه بيع، وهو ممنوع شرعا وقانونا، لأن الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى.

وشدد -فى فتوى سابقة له- على أنه لا يجوز فعل ذلك، ولا يوجد مانع اذا ضاق بك الحال أن يقبل الشخص الزكاه باعتباره من الغارمين، ويستعن بالله ولا يعجز، ولا يصل لهذه المرحلة من اليأس، وإن شاء الله يفرجها الله عليه ويرفع عنه هذا الكرب ويكون في أحسن حال.

حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها

ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر.

وقال في فتوى له عبر الصفحة الرسمية لوعظ الأزهر بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: اتفق العلماء على حُرمة بيع أعضاء المسلم والاتجار بها؛ لأنّه ليس مالكًا لها، ومن شروط صحة البيع تملّك البائع للمبيع، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الإنسان ما لا يملكه، حيث ورد فيما رواه أحمد أن النبي ﷺ قال لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، أي: لا تبع ما لا تملكه.

وروي: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» أخرجه البخاري.

وأوضح أن بَيْعُ الإنسانِ لأعضائه فيه امتهانٌ له ومنافاة للتكريم الذي كرّمه الله لبني آدم، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"
(الإسراء- 70).

أما مسألة التبرع بالأعضاء فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من أفتى بمنعها؛ لأن الجسد ملك لله وليس ملكًا للإنسان، فليس للإنسان إلا أن ينتفع بها فقط، ولكنه لا يملك بيعها أو التبرع بها لغيره في حياته أو بعد مماته، وذهب بعض العلماء إلى أن التبرع بالأعضاء أمرٌ جائز شرعًا شريطة ألا يقبض المتبرع مقابلًا ماليًا عن هذا العضو أو أن يَلْحقَ بالمتبرع ضررٌ أو أن يتسبب التبرع بأحد الأعضاء في وفاته، كأن يتبرع بكلتا عينيه أو يتبرع بقلبه إن كان ذلك في حياته.

وشدد أما بعد الوفاة فالتبرع جائز إذا سمح المتوفى بذلك قبل وفاته، كما يشترط الاحتياج الشديد للمريض الذي سينتفع بهذا العضو.

بيع الكلية هل يجوز بيع الكلية لسداد الديون التبرع بالكلية سداد الديون الإفتاء حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أرشيفية

تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "نودلز" شهيرة بالمرج

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يجوز الصلاة بـ شورت فوق الركبة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الحسد

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار.. وممكن نحسد من غير ما نحس

الأزهر للفتوى

عضو الأزهر للفتوى: التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة لا يتم فقط بالأوصاف

بالصور

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

بدون لبن .. طريقة عمل الكيكة بالماء الساخن

كيكة
كيكة
كيكة

إطلالة مختلفة.. هاجر احمد بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

هاجر احمد
هاجر احمد
هاجر احمد

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد