لطلاب التعليم العام.. شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن شروط الالتحاق بالبرنامج التاهيلى للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م للحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يشترط للقبول في البرنامج التأهيلي للحاصلين على الشهادة الإعدادية، حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة، وألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 65%.

كما يشترط حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، مع شرط اجتياز التلاميذ البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2025-2026.

ويقدم التلميذ أصل الشهادة الإبتدائية العامة أو مستخرج منها، وتقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة، وتقديم أصل شهادة الميلاد، على أن يتم ذلك وفقا لنموذج طلب الإلتحاق المرفق واستيفاء الإقرار المذيل به مع موافاتنا بأعداد التلاميذ المتقدمين للقيد في هذا البرنامج.

