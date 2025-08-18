قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قطاع المعاهد يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية للاطمئنان على الانضباط.. صور

قيادات قطاع المعاهد يتابعون امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني
قيادات قطاع المعاهد يتابعون امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني
محمد شحتة

تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية بالقطاع لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي القرآن واللغة الأجنبية الثانية، بينما أدى طلاب القسم العلمي  الامتحان في مادتي القرآن والأحياء.


واطمأن فضيلته على انتظام اللجان في مختلف المحافظات، مؤكداً أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتواصل مع المناطق الأزهرية وحل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو الملاحظين فوراً، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

وأكد الشيخ "عبدالغني" أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي امتحانات الدور الثاني نفس القدر من الاهتمام والمتابعة  للدور الأول، مشددا على أن حقوق الطلاب محفوظة، وأن هناك تعليمات واضحة لجميع اللجان بتهيئة الأجواء المناسبة التي تساعد أبناءنا الطلاب على أداء امتحاناتهم في طمأنينة وتركيز كامل.

من جانبه، تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال الامتحانات بلجنة العاشر من رمضان بالشرقية، مشيدًا بالتزام الملاحظين ورؤساء اللجان بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، مؤكداً أن قطاع المعاهد الأزهرية اتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

و تابع الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد لشؤون الخدمات، أعمال الامتحانات بلجنة بنها بالقليوبية، مؤكدا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيدا بالجهود المبذولة من رؤساء اللجان والملاحظين في توفير بيئة مناسبة للطلاب، ومشددا على ضرورة تطبيق التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

الثانوية الأزهرية الدور الثاني رئيس المعاهد الأزهرية القرآن اللغة الأجنبية الثانية طلاب القسم الأدبي طلاب القسم العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

فتاة محبوسة

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

بوسي

بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة.. صور

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: خصص وقتًا للتأمل

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد