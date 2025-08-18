قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
قرار عاجل بمنع مندوبي المبيعات من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد
وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات
صفقة استثمارات كبرى.. الرياض ودمشق تفتحان صفحة اقتصادية جديدة بمليارات الريالات | تقرير
نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
18 عاما.. السن القانوني لاصطحاب الكلب طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات الدور الثاني.. صور وفيديو

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية

دخل منذ قليل، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى لجان الامتحانات لأداء أول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2025 وسط استعدادت مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيمها على أكمل وجه.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بأداء امتحان القرآن الكريم وامتحان الأحياء، للقسم العلمي، على فترتين، فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، والمسائية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بأداء امتحان القرآن الكريم، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية، للقسم الأدبي، على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، والفترة المسائية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا.

دليل مقرات الثانوية الأزهرية

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، دليل مقرات لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني التي من المقرر أن تنطلق اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس.

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، معرفة اسم اللجنة ورقمها والموقع الجغرافي للجنة بكل منطقة وإدارة تعليمية أزهرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف مركز المعلومات بهذا الدليل إلى تيسير عملية الوصول إلى مقرات اللجان وتوفير المعلومات اللازمة للقيادات وغرف متابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالقطاعات والمناطق الأزهرية.

لمعرفة مقرات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية من هنا

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد القطاع أن الامتحانات ستجرى وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمناطق، لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام التام بتطبيق التعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع حريص على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال امتحانات الدور الثاني، و تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، مع التشديد على الانضباط والشفافية في سير الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد على جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين، وتطبيق الإجراءات المنظمة لمنع أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية، فضلًا عن التأكيد على تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، أن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت فور إعلان نتيجة الدور الأول، حيث تم اختيار وتجهيز الملاحظين ورؤساء اللجان وإرسال خطابات الندب إليهم في وقت مبكر، إضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان من حيث المقاعد والوسائل اللازمة لضمان راحة الطلاب والمراقبين، بما يهيئ أجواءً مثالية لإجراء الامتحانات في انضباط وشفافية كاملة.

امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية دليل مقرات الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

ترشيحاتنا

بوتين وترامب

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا.. محاولة لفتح قنوات التهدئة وسط ضغوط الحرب الأوكرانية

بنيامين نتنياهو

إسرائيل الكبرى.. تصريحات نتنياهو تثير الجدل بين حلم توسعي قديم وواقع يفرض سلامًا ثابتًا مع مصر

الإفتاء

فتاوى وأحكام | حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها.. هل من يترك الصلاة في المسجد آثم؟

بالصور

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد