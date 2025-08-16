قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

واصلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وفي هذا السياق، عقد  الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ اجتماعًا صباح اليوم السبت 16 أغسطس 2025م، برؤساء ومساعدي لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمدرج ديوان المنطقة؛ بحضور مديري إدارتي الامتحانات والأمن بالمنطقة، للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات النهائية للامتحانات، وضبط وإحكام الرقابة باللجان كي يتحقق المنشود من العملية الامتحانية المقرر انطلاقها بعد غدٍ الاثنين. 

وأكد رئيس المنطقة بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، مطالبًا الحضور بالتكاتف والتعاون مع الملاحظين وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع، لافتًا إلى أن اليقظة والانتباه، والتحلي بالحنكة والتعامل تحت الضغوطات في قيادة اللجان، من العوامل الرئيسية لتذليل العقبات والخروج بأعمال الامتحانات لبر الأمان دون تجاوزات، مؤكدًا بأن أبناءنا الطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ويجب أن نوفر لهم كل سُبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

 وفي ختام استعدادات المنطقة لاستقبال امتحانات الثانوية الأزهرية، شدد رئيس المنطقة على الحضور بتأمين مقار اللجان من الداخل والخارج تأمينًا تامًا للتغلب على أي عقبات قد تعكر صفو اليوم الامتحاني، ومنع اختراق اللجان، وبتر ظاهرة الغش ومحوها من أذهان الطلاب بشكل قطعي، كما وجه فضيلته رسالة للمعنيين بقيادة اللجان، ركز خلالها على استشعار الأمانة وتقوى الله في المتابعة الجادة لكافة جوانب العملية الامتحانية.

وأشار رئيس المنطقة خلال اللقاء لوجود غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف علي أي عوائق لحلها على الفور، موجهًا مدير التوريدات بالمنطقة بتوفير كافة احتياجات ومستلزمات رؤساء اللجان على الفور.

ومن جانبه أوضح علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن الإدارة أنهت جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، وتم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع الإدارات التعليمية، وتم متابعة توزيعها على المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أنه تم توجيه رؤساء اللجان لبدء عملهم بالفعل من اليوم بعقد لقاءات مع مساعديهم وأعضائهم في مقر لجانهم، لتجهيزها على أفضل حال.

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد إجمالي المُحقين لدخول امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 3560 طالبًا وطالبة، منهم 2105 بالقسم الأدبي، و 1455 بالقسم العلمي، موزعين جميعهم على 21 لجنة رئيسية على مستوى المنطقة.

قام على الإعداد والتحضير للاجتماع إدارة الامتحانات بالمنطقة، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

