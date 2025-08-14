قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
ديني

رئيس المعاهد الأزهرية يبحث مع محافظ مطروح سبل خدمة طلاب الأزهر بالمحافظة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
محمد صبري عبد الرحيم

التقى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في خدمة طلاب الأزهر بالمحافظة.

تفعيل أوجه التعاون

وتناول اللقاء عدة محاور رئيسة، أبرزها تفعيل أوجه التعاون لتوفير الدعم التعليمي والدعوي لطلاب المعاهد الأزهرية، وإطلاق قوافل تعليمية ودعوية متخصصة للوصول إلى القرى النائية والمناطق الحدودية، بما يسهم في نشر المنهج الأزهري، وتقديم الدعم الأكاديمي والتوعوي للطلاب والأهالي، كما ناقش الجانبان خطط تطوير منظومة التعليم الأزهري في مطروح لضمان جودة العملية التعليمية وبناء جيل واعٍ قادر على خدمة وطنه.

 تدريب معلمات رياض الأطفال

وفي سياق الزيارة، تابع رئيس القطاع فعاليات تدريب معلمات رياض الأطفال بالمحافظة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بحضور فضيلة الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والوفد المرافق له.

وتضمنت الزيارة لقاءً مفتوحًا مع المعلمات للاستماع إلى تحدياتهن واحتياجاتهن، بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، حيث يهدف التدريب إلى تزويدهن بأحدث الأدوات التكنولوجية لتبسيط المناهج وجعل الدروس أكثر تفاعلًا وجاذبية للأطفال.

كما قام بجولة تفقدية داخل ديوان منطقة مطروح الأزهرية، التقى خلالها بالعاملين واستمع إلى مقترحاتهم، مشجعًا إياهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الطلاب.

نشر الفكر الوسطي

واختتم الشيخ "عبدالغني" زيارته بجولة تفقدية لمنطقة الوعظ بالمحافظة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع المعاهد ومنطقة الوعظ لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين الطلاب والمجتمع المحلي، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن زيارته لمحافظة مطروح تأتي في إطار متابعة سير العمل ميدانيًا، والتعرف على احتياجات المعاهد والمناطق الأزهرية عن قرب، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يحرص على تقديم أفضل خدمة تعليمية ودعوية لأبنائه في كل المحافظات، خاصة في القرى والمناطق الحدودية، بما يعزز رسالة الأزهر في نشر الفكر الوسطي وبناء جيل واعٍ قادر على خدمة دينه ووطنه.

