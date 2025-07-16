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أهداها 200 جنيه.. رئيس المعاهد الأزهرية يقبل رأس طفلة من ذوي الهمم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أهداها 200 جنيه.. رئيس المعاهد الأزهرية يقبل رأس طفلة من ذوي الهمم

رئيس المعاهد الأزهرية يقدم هدية لطفلة من ذوي الهمم
رئيس المعاهد الأزهرية يقدم هدية لطفلة من ذوي الهمم
محمد شحتة

أهدى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إحدى الصغيرات من ذوي الهمم وتحفظ بعض القرآن الكريم، هدية فورية قدرها 200 جنيه، وقبَّل رأسها أثناء زيارته لأحد معاهد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن.

والتقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالطفلة من ذوي الهمم وشجعها على حفظها للقرآن في النشاط الصيفي في الأزهر الشريف الذي يهتم بتحفيظ الصغار القرآن الكريم في المعاهد الأزهرية خلال إجازة الصيف.

رئيس المعاهد الأزهرية يقبَّل رأس طفلة من ذوي الهمم

وطلب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من الصغيرة تسميع بعض آيات القرآن الكريم أمام زميلاتها في الفصل، وبعدما استجابت لطلبه وقرأت بعض الآيات صفقوا لها جميعا وأهداها 200 جنيه وقبَّل رأسها.

وكان الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد تفقد الاثنين الماضي، معهد العارف الأزهري بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير برنامج النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يُعقد تحت عنوان: "احفظ مقررك".

وخلال الزيارة، تابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انتظام حلقات التحفيظ داخل الفصول، واطمأن على مستوى الطلاب والطالبات، ومدى التزام القائمين على البرنامج بالخطة المقررة، مشيدًا بحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه الأنشطة التي تُعد امتدادًا لرسالة الأزهر في بناء النشء على القرآن الكريم والخلق القويم.

رئيس المعاهد الأزهرية يقدم هدية لطفلة من ذوي الهمم

وأكد رئيس القطاع أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار الإجازة الصيفية في غرس القيم الدينية والوطنية، وتنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، وربطهم بالأخلاق والسلوك الإسلامي القويم.

وثمّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الجهود المبذولة من المعلمين والمشرفين داخل المعهد، داعيًا إلى الاستمرار بنفس الروح العالية من الإخلاص والتفاني في خدمة أبناء الأزهر.

الأزهر المعاهد الأزهرية النشاط الصيفي حفظ القرآن ذوي الهمم

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