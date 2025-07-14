رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن بسوهاج.. صور

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، معهد العارف الأزهري بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير برنامج النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يُعقد تحت عنوان: "احفظ مقررك".

وخلال الزيارة، تابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انتظام حلقات التحفيظ داخل الفصول، واطمأن على مستوى الطلاب والطالبات، ومدى التزام القائمين على البرنامج بالخطة المقررة، مشيدًا بحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه الأنشطة التي تُعد امتدادًا لرسالة الأزهر في بناء النشء على القرآن الكريم والخلق القويم.

وأكد رئيس القطاع أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار الإجازة الصيفية في غرس القيم الدينية والوطنية، وتنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، وربطهم بالأخلاق والسلوك الإسلامي القويم.

وثمّن ؤئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الجهود المبذولة من المعلمين والمشرفين داخل المعهد، داعيًا إلى الاستمرار بنفس الروح العالية من الإخلاص والتفاني في خدمة أبناء الأزهر.