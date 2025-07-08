الأوقاف تعلن فتح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي القرآن

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين (الرجال - السيدات) الراغبين في الالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م.

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وحدد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الضوابط التالية للإلتحاق بالمركز:

١- الدراسة بالمركز سنتان، السنة الأولى: تمهيدية في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد، ودراسة التفسير وقضايا التجديد؛ السنة الثانية: تكميلية في مراجعة القرآن الكريم وأحكام التجويد، ودراسة المواد الشرعية والعربية وقضايا التجديد.

٢- اجتياز اختبار القبول في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

٣- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن ٦٠% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

٤- تسديد المصروفات الدراسية وقدرها (٥٠٠ جنيه) عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول، ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول: قبل بدء الدراسة بأسبوع، والآخر: قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

٥- الدراسة بالمراكز مسائية تبدأ الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، وفق ما يقرره كل مركز.

٦- الأولوية بأسبقية التسجيل حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

٧- يكون التقديم إلكترونيا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق.

وأوضح القطاع الديني، أنه سيكون للمتميزين من خريجي هذه المراكز الأولوية في جميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، في مجال تحفيظ القرآن الكريم أو المقارىء القرآنية، أو غيرهما.