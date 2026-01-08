قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت | فوائد مهمة

اللفت
اللفت

يعد اللفت من الأكلات المفيدة جدًا للجسم فعند تناول اللفت بانتظام وبكميات معتدلة، يحدث للجسم عدة فوائد مهمة، لكن هناك بعض التحذيرات أيضًا. 


فوائد تناول اللفت


تقوية المناعة: اللفت غني بفيتامين C الذي يساعد على مقاومة العدوى ونزلات البرد.
تحسين الهضم: يحتوي على ألياف غذائية تُسهِّل حركة الأمعاء وتقلل الإمساك.
دعم صحة القلب: يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم.
تنقية الجسم من السموم: يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة.
تعزيز صحة العظام: يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
مفيد لمرضى السكر: منخفض السعرات ويساعد على استقرار مستوى السكر في الدم عند تناوله باعتدال.
فوائد اللفت المخلل
يساعد على فتح الشهية وتحسين الهضم.
يحتوي على بروبيوتيك طبيعي مفيد لصحة الأمعاء (إذا كان مخلل بطريقة صحية).
أضرار الإفراط في تناول اللفت
قد يسبب انتفاخ وغازات خاصة لأصحاب القولون العصبي.
الإفراط في المخلل قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب الصوديوم العالي.
الإكثار منه قد يؤثر على الغدة الدرقية لدى من يعانون من مشاكل بها.

اللفت لفت فوائد اللفت

