ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت | فوائد مهمة

يعد اللفت من الأكلات المفيدة جدًا للجسم فعند تناول اللفت بانتظام وبكميات معتدلة، يحدث للجسم عدة فوائد مهمة، لكن هناك بعض التحذيرات أيضًا.



فوائد تناول اللفت



تقوية المناعة: اللفت غني بفيتامين C الذي يساعد على مقاومة العدوى ونزلات البرد.

تحسين الهضم: يحتوي على ألياف غذائية تُسهِّل حركة الأمعاء وتقلل الإمساك.

دعم صحة القلب: يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم.

تنقية الجسم من السموم: يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة.

تعزيز صحة العظام: يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

مفيد لمرضى السكر: منخفض السعرات ويساعد على استقرار مستوى السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

فوائد اللفت المخلل

يساعد على فتح الشهية وتحسين الهضم.

يحتوي على بروبيوتيك طبيعي مفيد لصحة الأمعاء (إذا كان مخلل بطريقة صحية).

أضرار الإفراط في تناول اللفت

قد يسبب انتفاخ وغازات خاصة لأصحاب القولون العصبي.

الإفراط في المخلل قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب الصوديوم العالي.

الإكثار منه قد يؤثر على الغدة الدرقية لدى من يعانون من مشاكل بها.