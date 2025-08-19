الدكتور مرزوق أولاد عبدالله: صمود أهل غزة معجزة ونداء للعالم العربي للتضامن مع فلسطين

وصف الدكتور مرزوق أولاد عبد الله، المفكر الهولندي وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا، صمود أهل غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي بالمعجزة.

وقال أولاد عبد الله، فى تصريح خاص لصدى البلد، إن الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعاني من قصف وتجويع وتشريد مستمر، يواجه دولًا عظمى مثل إسرائيل وأمريكا دون أن يمتلك أي سلاح للرد.

وأضاف أن المسئولية لا تقع فقط على الفلسطينيين بل هي مسئولية العالم العربي والإسلامي بأسره، من المحيط إلى الخليج.

كما أشاد الدكتور مرزوق بموقف مصر الثابت، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد أن هذا الموقف من مصر كان حاسمًا في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، رغم كل المحن التي يمرون بها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس دعمًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية.

وذكر أن هذه ليست مسئولية مصر وحدها، بل هي قضية الإنسانية جمعاء، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل وقف القتل والتشريد في فلسطين.