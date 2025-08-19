قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء رد الشيء الضائع ..كلمات مأثورة جربها بيقين

دعاء رد الشيء الضائع
دعاء رد الشيء الضائع

دعاء رد الشيء الضائع .. كثيرًا ما يواجه الإنسان مواقف محيرة حين يفقد شيئًا عزيزًا عليه، سواء كان ماديًا له قيمة كبيرة أو أمرًا معنويًا يحمل ذكرى غالية.

 وفي مثل هذه اللحظات يلجأ المؤمن إلى الله عز وجل بالدعاء، فهو الملجأ والملاذ، وهو القادر على أن يرد الضائع ويجمع بين المرء وما فقد. 

وقد جاء في الشرع ما يؤكد أن الدعاء عبادة عظيمة وسبب لتغيير الأقدار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة»، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: «لا يرد القضاء إلا الدعاء». 

ومن هنا كان دعاء استرجاع الشيء المفقود من الأدعية التي يكثر البحث عنها بين المسلمين.

وقد ورد عن الصحابة والتابعين بعض الأدعية المأثورة عند فقدان الأشياء، ومن ذلك ما جاء عن عمر بن كثير بن أفلح قال: «كان ابن عمر إذا أضل الرجل شيئًا قال له: قل: اللهم رب الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك من عطائك وفضلك». 

كما ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد، ويدعو بهذا الدعاء طلبًا لرد ما فقده.

ومن الأدعية الواردة أيضًا ما رواه ابن النجار في تاريخه عن جعفر بن محمد الخلدي أنه قال: رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ قوله تعالى: (رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) على شيء ضاع منه، ثم دعا: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين مالي، إنك على كل شيء قدير، رد الله عليه ضالته».

أدعية رد الشيء الضائع مأثورة

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك.

اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الضالة، فصل على محمد وآله واغفر لي ورد علي ضالتي.

اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحد فيه منة، ولا عليّ في الآخرة تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عجّل برد ضالتي إليّ بكرمك ولطفك.

يا رب أسألك أن تجمعني بما فقدت، فأنت القادر على كل شيء، وأنت الذي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

كما ورد في بعض الآثار طرق أخرى للبحث عن المفقود مقرونة بالدعاء، مثل:

تكرار اسم الله "يا حفيظ" مائة وتسع عشرة مرة، مع قراءة قوله تعالى: (إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) بنفس العدد.

قراءة سورة (والضحى) سبع مرات، والدعاء بعدها: لا إله إلا الله بها قامت السماوات، لا إله إلا الله بها تكشف البليات، لا إله إلا الله بها يُرَد ما فات، فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي إنك على كل شيء قدير.

قراءة سورة (والسماء والطارق) أربعين مرة عند مكان فقد الشيء، فقد ورد في بعض الآثار أن الآخذ والمأخوذ يظهر أو يُرى يقظة أو منامًا.

وقد أوصى العلماء عند فقدان الأشياء باللجوء إلى الصلاة أيضًا، فقد جاء في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى» [رواه أبو داود]. فالصلاة باب من أبواب السكينة والاطمئنان، ومنها يفتح الله تعالى أبواب الإجابة.

 فإن الدعاء لرد الضائع باب واسع، وهو في مجمله تضرع وابتهال إلى الله تعالى بصدق نية ويقين في الاستجابة، فالذي يرد الضالة هو الله وحده، وما على العبد إلا أن يكثر من الدعاء ويوقن بأن الله على كل شيء قدير.

