قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة

دعاء كشف البصيرة
دعاء كشف البصيرة
أحمد سعيد

دعاء كشف البصيرة من أفضل ما يستعين به المسلم على قضاء حوائجه ومواجهة مصاعب حياته، فلا أفضل من يلجأ العبد من إلى دعاء كشف البصيرة فهو باب يظل مفتوحا أمام العبد، ويتساءل بعض الناس عن  والذي يبحث عنه كثيرون وفي السطور التالية نعرض لكم أهم 3 صيغ عن دعاء البصيرة .

دعاء كشف البصيرة مجرب ومكتوب

ودعاء كشف البصيرة يمكن ترديده بهذه الصيغة المأثورة عن السلف الصالح، وخاصة بعد أداء صلاة الفجر حيث يعتبر هذا الوقت وقت بركة ودعاء، ويمكن للمؤمن أن يقول: 

  • اللهم انر بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور النور وانر طريقي بنورك واكشف لي أسرار العلم والظلمات واكشف أمامي عوالم الغيبيات واجعل لي نورا أمشي به بين الناس وأهتدي به في الظلمات والمحيا والممات والقبر وفي آخرتي والجنات سبحانك أنت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا الله يا الله يا الله.

أدعية كشف البصيرة

  • اللهم يا نور النور انر بنورك الذي لا يضاهيه نور يا نور النور انت النور ومنك النور واليك النور سبحانك يا من استمد النور نوره من نورك ويا من اضاء الكون بشعاع من نورك ويا من استنارت القلوب بنورك ايدني وانرنى بنورك يا نور النور يا الله اللهم نور بصرى وبصيرتى وقلبى وعزيمتى بنورك يا نور النور ونور طريقى بنورك واكشف لى اسرار العلم والظلمات واكشف امامى عوالم الغيبيات واجعل لى نورا امشى به بين الناس واهتدى به فى الظلمات والمحيا والممات والقبر وفى آخرتى والجنات… اللهم لك الحمد يا نور، يا نور النور، يا نور قبل كل نور، ونور بعد كل نور، يا من له النور، وبه النور، ومنه النور، وإليه النور، وهو النور ، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك سبحانك انت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا نور النور كل نور خامد لنورك يا الله يا الله يا الله .
  • وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكاً وخرّ موسى صعقاً يا الله يا الله يا الله أنت المرهوب منك جميع خلقك يا نور النور أنت الذي احتجبت دون خلقك فلا يدرك نورك نور، يا الله يا الله يا الله أنت الرفيع الذي ارتفعت فوق عرشك من فوق سمائك فلا يصف عظمتك أحد من خلقك، يا نور النور قد استنار بنورك أهل سمائك واستضاء بضوئك أهل أرضك يامن احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه ، يامن تسربل بالجلال والعظمة وأشتهر بالتجبُّر في قدسه فلمّا بدا شعاعُ ُنورِ الحجُب من بهاء العظمة ، خرَّت الجبال متَدكدِكة َّلعظمتك ، وجلالك وهيبتك ، وخوفا ً من سطوتك ، راهبة ً منك ، فلا إله إلا أنت ، فلا إله إلا أنت يا من هو نور من نور ونور مع نور ونور على نور ونور فوق نور ونور في نور ونور أضاء به كل ظلمة وكُسر به كل جبار يا نور يا نور .
  • اللهم يا نور النور أنت النور ومنك النور وإليك النور سبحانك يا من إستمد النور نور من نورك ويا من أضاء الكـــون بشعـــاع مـــن نورك ويا من إستنارت القلوب بنورك أرني بنورك يا نور النور يا الله اللهم نور بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور النور ونور طريقي بنورك وإكشف لي أسرار العلم والظلمات وإكشف أمامي عوالم الغيبيات وإجعل لي نورآ أمشي به بين الناس وأهتدي به فـي الظلمات والمحيا والممات والقبر وفي آخرتي والجنات سبحانك أنت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا الله يا الله يا الله.

فضل الدعاء بعد الفجر

الدعاء بعد الفجر من أبرز أسباب مغفرة الذنوب، وفتح أبواب الرزق، كما أن الدعاء بعد صلاة الفجر من أسباب قضاء الحوائج.

وكانت  دار الإفتاء كشفت أهمية الدعاء بعد الانتهاء من العبادات، مشيرة إلى أن من فضل الله على عباده أنْ جعل لهم هيئاتٍ وأحوالًا وأمكنةً وأزمنةً يكون فيها الدعاء أقرب للقبول وأرجَى للإجابة. 

وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أهم هذه المواطن وهي: خواتيم العبادات والطاعات، ويستحب دعاء المسلم لنفسه ولغيره؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للحاج عند تمام حجه، ولصائم رمضان عند فطره وغير ذلك.

الدعاء دعاء كشف البصيرة دعاء كشف البصيرة أدعية كشف البصيرة فتح البصيرة دعاء كشف البصيرة مجرب دعاء كشف البصيرة مجرب ومكتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

إسعاد يونس

إسعاد يونس تستضيف أهل جمصة في صاحبة السعادة.. قصص البحر والرزق والبهجة

إسعاد يونس

إسعاد يونس تحمل الصقر في صاحبة السعادة

ميدو

ماركو مراد لميدو: جو التويتات الساعة 2 و3 الصبح نخفها شوية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد