دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة

دعاء كشف البصيرة من أفضل ما يستعين به المسلم على قضاء حوائجه ومواجهة مصاعب حياته، فلا أفضل من يلجأ العبد من إلى دعاء كشف البصيرة فهو باب يظل مفتوحا أمام العبد، ويتساءل بعض الناس عن والذي يبحث عنه كثيرون وفي السطور التالية نعرض لكم أهم 3 صيغ عن دعاء البصيرة .

دعاء كشف البصيرة مجرب ومكتوب

ودعاء كشف البصيرة يمكن ترديده بهذه الصيغة المأثورة عن السلف الصالح، وخاصة بعد أداء صلاة الفجر حيث يعتبر هذا الوقت وقت بركة ودعاء، ويمكن للمؤمن أن يقول:

اللهم انر بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور النور وانر طريقي بنورك واكشف لي أسرار العلم والظلمات واكشف أمامي عوالم الغيبيات واجعل لي نورا أمشي به بين الناس وأهتدي به في الظلمات والمحيا والممات والقبر وفي آخرتي والجنات سبحانك أنت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا الله يا الله يا الله.

أدعية كشف البصيرة

اللهم يا نور النور انر بنورك الذي لا يضاهيه نور يا نور النور انت النور ومنك النور واليك النور سبحانك يا من استمد النور نوره من نورك ويا من اضاء الكون بشعاع من نورك ويا من استنارت القلوب بنورك ايدني وانرنى بنورك يا نور النور يا الله اللهم نور بصرى وبصيرتى وقلبى وعزيمتى بنورك يا نور النور ونور طريقى بنورك واكشف لى اسرار العلم والظلمات واكشف امامى عوالم الغيبيات واجعل لى نورا امشى به بين الناس واهتدى به فى الظلمات والمحيا والممات والقبر وفى آخرتى والجنات… اللهم لك الحمد يا نور، يا نور النور، يا نور قبل كل نور، ونور بعد كل نور، يا من له النور، وبه النور، ومنه النور، وإليه النور، وهو النور ، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك سبحانك انت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا نور النور كل نور خامد لنورك يا الله يا الله يا الله .

وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكاً وخرّ موسى صعقاً يا الله يا الله يا الله أنت المرهوب منك جميع خلقك يا نور النور أنت الذي احتجبت دون خلقك فلا يدرك نورك نور، يا الله يا الله يا الله أنت الرفيع الذي ارتفعت فوق عرشك من فوق سمائك فلا يصف عظمتك أحد من خلقك، يا نور النور قد استنار بنورك أهل سمائك واستضاء بضوئك أهل أرضك يامن احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه ، يامن تسربل بالجلال والعظمة وأشتهر بالتجبُّر في قدسه فلمّا بدا شعاعُ ُنورِ الحجُب من بهاء العظمة ، خرَّت الجبال متَدكدِكة َّلعظمتك ، وجلالك وهيبتك ، وخوفا ً من سطوتك ، راهبة ً منك ، فلا إله إلا أنت ، فلا إله إلا أنت يا من هو نور من نور ونور مع نور ونور على نور ونور فوق نور ونور في نور ونور أضاء به كل ظلمة وكُسر به كل جبار يا نور يا نور .

اللهم يا نور النور أنت النور ومنك النور وإليك النور سبحانك يا من إستمد النور نور من نورك ويا من أضاء الكـــون بشعـــاع مـــن نورك ويا من إستنارت القلوب بنورك أرني بنورك يا نور النور يا الله اللهم نور بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور النور ونور طريقي بنورك وإكشف لي أسرار العلم والظلمات وإكشف أمامي عوالم الغيبيات وإجعل لي نورآ أمشي به بين الناس وأهتدي به فـي الظلمات والمحيا والممات والقبر وفي آخرتي والجنات سبحانك أنت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا الله يا الله يا الله.

فضل الدعاء بعد الفجر

الدعاء بعد الفجر من أبرز أسباب مغفرة الذنوب، وفتح أبواب الرزق، كما أن الدعاء بعد صلاة الفجر من أسباب قضاء الحوائج.

وكانت دار الإفتاء كشفت أهمية الدعاء بعد الانتهاء من العبادات، مشيرة إلى أن من فضل الله على عباده أنْ جعل لهم هيئاتٍ وأحوالًا وأمكنةً وأزمنةً يكون فيها الدعاء أقرب للقبول وأرجَى للإجابة.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أهم هذه المواطن وهي: خواتيم العبادات والطاعات، ويستحب دعاء المسلم لنفسه ولغيره؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للحاج عند تمام حجه، ولصائم رمضان عند فطره وغير ذلك.