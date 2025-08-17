قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء لنفسي بالشفاء .. احرص عليه عند المرض وشاهد النتيجة

دعاء لنفسي بالشفاء
دعاء لنفسي بالشفاء
عبد الرحمن محمد

دعاء لنفسي بالشفاء .. حين يشتد الألم وتضيق السبل، لا يجد المؤمن ملاذًا أوسع ولا بابًا أرحب من باب الله عز وجل، فيرفع يديه إلى السماء متضرعًا، ولسانه يلهج بالدعاء، وقلبه معلق برحمة الله ولطفه.

 فالمرض ابتلاء، والدعاء عبادة، والله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه، خاصة في لحظات الضعف والانكسار، التي لا يملك فيها الإنسان إلا أن يلجأ إلى خالقه، مستسلمًا لإرادته، ومستعيذًا بقوته من عجزه ومرضه.

و أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء عبادة عظيمة ومستحبة، واستشهدت بقوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" [غافر: 60]، مشيرة إلى أن المسلم يعتاد الدعاء في جميع أحواله، بما في ذلك عند المرض، حيث تكون الحاجة إلى الشفاء ماسّة، والتوجه إلى الله نابعًا من القلب قبل اللسان.

وفي أوقات المرض، قد لا يعرف الإنسان ماذا يقول، أو كيف يصيغ طلبه من الله، رغم أن الأبواب مفتوحة والدعاء لا يحتاج إلى تكلف أو تصنع.

 لكن بعض الصيغ المأثورة يمكن أن تعين المسلم على مناجاة ربه، وتخفف عنه بثقل معانيها، وعذوبة كلماتها، وصدق ما تحمله من رجاء.

دعاء لنفسي بالشفاء 

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمنّ عليّ بالشفاء العاجل، وألا تدع في جسدي ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، ولا وجعًا إلا أزلته. 

اللهم ألبسني ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجل، وشافِني وعافِني واعفُ عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب الناس، اذهب البأس واشفِ، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا. اللهم اجعل هذا المرض طهورًا، واكتب لي في كل لحظة ألم أجرًا، وفي كل تنهيدة رضا، وفي كل دمعة فرجًا قريبًا.

يا رب، إنك أنت وحدك القادر على أن تُبدل المرض عافية، والتعب راحة، والضيق فرجًا. اللهم داوِ جسدي بلطفك، واشملني بقدرتك، واجعل ما أصابني تكفيرًا لا عذابًا، ورفعة لا حسرة.

يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، أسألك أن ترفع عني كل مرض، وتجعل ما بقي من أيامي في طاعتك وصحتك ورضاك.

 اللهم لا تجعل للمرض سلطانًا على بدني، ولا للحزن طريقًا إلى قلبي، ولا لليأس مكانًا في نفسي.

اللهم اجعلني ممن إذا مرض تذكر نعمك، وإذا شُفي حمدك، وإذا اشتد به البلاء زاد إيمانه. اللهم اشفني شفاء لا يُغادر سقمًا، وأبدلني قوة بعد الضعف، وصحة بعد السقم، ونورًا بعد الألم.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. 

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذيني، ومن كل شر نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. اللهم ارزقني رضاك وعفوك، واصرف عني السوء والبلاء، وارزقني صحة لا تزول، ونِعمًا لا تنقطع.

يا مُفرّج الكروب، ومُجيب دعوة المضطرين، ألبسني يا الله ثوب العافية، ولا ترني في نفسي سوءًا، ولا فيمن أحب، واشملني برحمتك وكرمك، فإنك أنت الشافي المعافي، القادر على كل شيء.

اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وبذاتك الجليلة، ووجهك الكريم، أن تشفيني وتعافيني، وتكتب لي الشفاء التام، شفاء لا يغادر سقمًا، ولا يبقي ألمًا، ولا يُحوجني لأحد سواك.

الدعاء هو سلاح المؤمن، وملاذه في لحظات الضعف والمرض، وهو من أعظم وسائل التقرب إلى الله في كل وقت، فليكن لسانك عامرًا به، وقلبك حاضرًا معه، ويقينك ثابتًا أن الشفاء بيد الله وحده، وأن رحمته وسعت كل شيء، وهو أرحم بك من نفسك.

