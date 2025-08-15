هل الدعاء بطول العمر حرام؟.. أمين الإفتاء: العبرة بعرض العمر لا بطوله

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الدعاء بطول العمر، مؤكدًا أن ذلك ليس حرامًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "خيركم من طال عمره وحسن عمله".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من يقصد بطول العمر زيادة العمل الصالح والثواب فإن دعاءه محمود ويؤجر عليه، لكنه أرشد إلى أن الأولى من الدعاء بطول العمر هو الدعاء بالبركة فيه، لأن البركة تجعل العمر القصير عامرًا بالخيرات، مضيفًا: "العبرة بعرض العمر لا بطوله".

هل يجوز الدعاء بأسماء الأولاد في الصلاة؟

وضرب أمين الفتوى في دار الإفتاء مثالًا بالإمام النووي رحمه الله، الذي عاش 42 عامًا فقط، لكنه ترك مؤلفات ومصنفات ما زالت الأمة تنتفع بها بعد أكثر من سبعة قرون، في مقابل من طال عمره ولم يبارك له فيه.

كما أجاب أمين الفتوى في دار الإفتاء عن سؤال آخر حول جواز الدعاء بأسماء الأولاد في الصلاة، مؤكدًا أنه جائز شرعًا، وخاصة في مواطن الدعاء مثل السجود، ولا حرج فيه.

حكم من قتل كلاب دون قصد

قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول امرأة حبست كلبين صغيرين في المزرعة بغرض تربيتها للحراسة، لكنها غفلت عنهما حتى ماتا، إنه إذا كان ذلك بغير قصد فلا إثم عليها إن شاء الله، لكن يُستحب أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما حدث، وتعزم على عدم تكرار الأمر.

كما نصح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، بأن تحسن إلى كلبين آخرين، سواء بشرائهما أو العناية بمن لديها، رجاء أن يغفر الله لها ويعفو عنها.