ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها؟.. الإفتاء توضح

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
إيمان طلعت

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها مضمونه: "ما حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها؟". 

وأوضحت دار الافتاء، أنه إذا تعددت الجنائز يجوز الصلاة عليها دفعةً واحدةً، وللمُصَلِّي عليها قيراطٌ مِن الأجر والثواب عن كلِّ جنازة منها كما لو صلى عليها منفردة؛ لأنَّ الشرع قد ربط هذا الأجر والثواب بوصف الصلاة على الجنازة، وهو حاصلٌ في كلِّ ميتٍ يُصَلَّى عليه وإن تعدَّدت الجنائز، بالإضافة إلى أنَّ كلَّ ميتٍ ينتفع بصلاة المصلِّي عليه ودعائه له؛ فحصل له تعدُّد الأجر، وفضل الله واسع.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وقد حثَّ الشرع الشريف على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، على أهمية صلاة الجنازة وأنها حق على كل مسلم تجاه أخيه المتوفى، بما رَواه الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ»

حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين
وأكدت دار الإفتاء أنه لا فرق في الصلاة على الميت الذي عليه دين أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة.

وأوضحت الإفتاء أن المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.

سبب ترك النبي الصلاة على الميت المدين
 

وتابعت الإفتاء أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على من مات مدينًا وهو معسر؛ إنما كان لحث المسلمين على قضاء الدَّيْنِ عن الميت، حتى تبرأ ذمته وتطمئن روحه، وهو ما بينه لهم بقوله: «رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ».

وأشارت الإفتاء ما حثهم عليه بطلب القضاء عنه، ثم لكي يطمئن صاحب الدَّيْنِ على ماله، ويتجدد أمله في الإيفاء به، فلا يكون موت المدين ضياعًا لحقوق الناس، فيتخذ الناس ذلك ذريعة لترك معاونة بعضهم بعضًا في حاجتهم تخوفًا من ضياع حقوقهم.

كيفية صلاة الجنازة
 

صلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك، أو النقص في عدد التكبيرات، وكل تكبيرة تعد وكأنها ركعة من ركعات الصلاة، وسيتم ذكر ما الذي يتم بعد كل تكبيرة فيهم فيما يلي:

التكبيرة الأولى يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة النصف الثاني من التشهد كالآتي: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد) وإن اقتصر على قوله: (اللهم صلِّ على محمد) فإنه يجوز.

التكبيرة الثالثة وبعدها يتم الدعاء للمتوفاة بكل الأدعية التي يرغب بها ومنها هذا الدعاء (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُا وَعافِهِا وَاعْفِ عَنْهُا، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُا وَاغْسِلْهُا بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِا مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا داراً خَيراً من دارِها وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِا، وَزَوْجَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وَنَجِّهِا مِنَ النّارِ، وَقِها عَذابَ القَبْرِ).

التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم قولها وبعد ذلك يتم قول الدعاء التالي “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، ويدعو الشخص المصلى للمتوفى، ولكل المسلمين جميعا، وينهي صلاته بالتسليم على يمينه، ثم على شماله.

