متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. الإفتاء تحدد أفضل أوقات الدعاء

يتساءل كثيرون عن وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة ويدور جدل كبير حول تحديد وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة، وهل تكون بعد صلاة العصر تحديدًا خاصة أنها آخر ساعة يوم الجمعة وباعتبارها من أفضل الأوقات للدعاء، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة مباركة يُستجاب فيها الدعاء، وفي السطور التالية، نستعرض ما أوضحته دار الإفتاء المصرية حول تحديد هذه الساعة وأفضل أوقاتها.

أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة

بدايةً، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن طريقة اغتنام المسلم ساعة الاستجابة يوم الجمعة، إن تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة عليها اختلاف بين العلماء، وهناك رأي راجح بأنها تكون طوال اليوم مثل ليلة القدر من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، من يوفق إلى ساعة الاستجابة يوم الجمعة يصبح من السعداء، مستشهدا بما قاله أحد العلماء "لو عاوز تصادف ساعة الاستجابة يجتمع ٢٤ شخصا كل شخص يدعو الله في ساعة طوال اليوم على مدار الساعات ويدعو لنفسه ويهب الثواب للآخرين، وبذلك يحصد الجميع ساعة الاستجابة بإذن الله".

هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟

اختلف العلماء حول تحديد أفضل وقت لاستجابة الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة ، حيث إن هناك رأيين حول تحديد موعد ساعة الإجابة يوم الجمعة وهما:

أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. والرأي الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياًأستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً.

اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي.

اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا،اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين،اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء يوم الجمعة في ساعة الاستجابة