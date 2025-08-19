هل يجوز أداء صلاة الضحى بأربع ركعات متصلة وتشهدين؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية حول كيفية أداء صلاة الضحى، فأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحاً أن صلاة الضحى من النوافل التي يجوز أن تُصلّى ركعتين أو أربع ركعات.

وأكد أن أداءها ركعتين ركعتين هو الأفضل، إلا أنه يجوز كذلك أن تُصلّى أربع ركعات متصلة بتشهدين وتسليمة واحدة، وذلك لأن التطوع في النهار بأربع ركعات متصلة لا حرج فيه. وقد جاء في الروض المربع أنه "وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس"، مستدلاً بما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات لا يفصل بينهن بتسليم.

وجاء في حاشية ابن قاسم على الروض المربع: "أي لا كراهة، لمجيء النصوص بذلك، منها حديث عائشة رضي الله عنها: يصلي الضحى أربعاً، لا يفصل بينهن بسلام".

وفي جانب آخر، تحدث الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكداً أن صلاة الضحى من السنن العظيمة التي حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغّب فيها.

وأوضح أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريباً، ويمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بعشر دقائق. وأجاب الشيخ شلبي عن سؤال آخر حول قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها، مبيناً أن الأصل أن تُصلّى في وقتها المحدد، إلا أن المسلم إذا فاتته فلا يلزمه قضاؤها، بل يكفيه الحرص على المواظبة عليها في وقتها. كما أشار إلى أن أقل عدد ركعاتها هو ركعتان، والمتوسط أربع ركعات، والأكثر اثنتا عشرة ركعة، وأن الأفضل أداؤها في وقتها المحدد التزاماً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.