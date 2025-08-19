قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف.. إعرف الموقف الشرعي

حكم الصيام يوم مولد النبي
حكم الصيام يوم مولد النبي
عبد الرحمن محمد

مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام، يتساءل المسلمون عن حكم صيام هذا اليوم، وهل يُعد من العبادات المشروعة أم لا.

 وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن صيام يوم مولد النبي ﷺ جائز وعبادة مشروعة، بل ويُعتبر من الأعمال الصالحة التي توافق هدي النبي الكريم، حيث كان ﷺ يخص يوم الاثنين بالصيام وهو اليوم الذي وُلد فيه.

وأكدت دار الإفتاء أن المولد النبوي مناسبة عظيمة تستحق أن يُستقبل بها المسلمون بفرحة وسرور، مع إظهار أسمى معاني الشكر لله تعالى على نعمة بعثة النبي ﷺ ورسالته، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى المباركة من القربات العظيمة، ويُعد من أعظم صور التعبير عن المحبة للنبي، والتي هي من أصول الإيمان، كما ورد في الحديث الشريف: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

كما أوضحت الفتوى أن الصيام في ذكرى المولد يُعد صورة من صور شكر الله تعالى، استنادًا إلى ما جاء عن النبي ﷺ في فضل الصيام عمومًا، حيث قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء شكرًا لله على نجاة موسى عليه السلام وقومه، فقال: «نحن أحق وأولى بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه، وهو ما يوضح أن الصيام في المناسبات الدينية الكبرى صورة من صور الشكر لله تعالى على نعمه.

وبذلك خلصت الفتوى إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف عبادة حسنة، تدخل في باب القربات، وتجمع بين شكر الله على نعمة ميلاد الرسول ﷺ وبين الاقتداء بسنته في الصيام.

المولد النبوي صيام المولد دار الإفتاء حكم الصيام ذكرى المولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

مخدرات دليفري.. قرار عاجل من المحكمة ضد تاجري الآيس

مخدرات دليفري.. قرار عاجل من المحكمة ضد تاجري الآيس

سرق الأحذية من أمام مسجد بالجيزة.. التحقيق مع المتهم والعاطل المُشتري

سرق الأحذية من أمام مسجد بالجيزة.. التحقيق مع المتهم والعاطل المُشتري

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

بالصور

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد