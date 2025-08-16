كيفية إحياء ليلة المولد النبوي الشريف .. بما ينصح العلماء ؟

اعتادت الأمة الإسلامية منذ القرون الهجرية الأولى، وبالتحديد منذ القرن الرابع والخامس، على إحياء ليلة المولد النبوي الشريف تعبيرًا عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحتفالًا بمولده المبارك.

وقد توارث المسلمون هذا التقليد المبارك جيلاً بعد جيل دون اعتراض يُذكر، حيث اجتمعوا على أداء مختلف أنواع القُربات والطاعات في هذه الليلة العظيمة.

ومن أبرز صور إحياء ليلة المولد: قراءة القرآن الكريم، وإنشاد المدائح النبوية، وذكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة كتب المولد الشريف التي تسرد وقائع ميلاده وأحداث نشأته.

كما يحرص الكثيرون على إطعام الطعام، وإقامة حلقات الذكر، والتضرع بالدعاء، في أجواء يغمرها الحب والتقدير لصاحب الذكرى.

وقد أيد كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء هذا العمل، وبيّنوا استحبابه استنادًا إلى نصوص شرعية وأحاديث صحيحة، فألفوا مؤلفات خاصة بالمولد النبوي لتُتلى في تلك الليلة، ومنهم الحافظ ابن الجوزي، وابن دِحية، والحافظ ابن كثير، والإمام السيوطي، وغيرهم من الأعلام رحمهم الله.



إجازة المولد النبوي 2025

تعد اجازه مولد النبي 2025 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ضمن إجازات عام 2025 في مصر.

وبحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم يتبعها يوما الجمعة والسبت، وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص.

وبناء عليه يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية، أما أولئك الذين لا يحصلون على عطلة يوم السبت، فتكون إجازة المولد النبوي 2025 بالنسبة لهم يومي الخميس والجمعة فقط.

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف الإجازة الرسمية قبل الأخيرة لهذا العام ضمن قائمة العطلات والإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص، إذ يأتي بعدها عيد القوات المسلحة، الذي يوافق يوم 6 أكتوبر 2025.

ومن المتوقع أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ثلاثة أيام متصلة إجازة رسمية بأجر كامل، حيث من المقرر أن يكون يوم إجازة المولد النبوي 2025 الخميس 4 سبتمبر 2025 م، ومن المقرر أن تصدر الحكومة قرارا رسميا من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد يوم الإجازة، على أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمم على جميع الجهات المعنية قبل موعد الإجازة بأيام قليلة، وهو ما يعزز من التزام المؤسسات بتنظيم جداول العمل والإجازات وفقا للقرار الرسمي.