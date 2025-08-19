قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
المفوضية السامية للأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان المساعدات
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
ديني

دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء الحلوى والتهادي بها في مناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك ردًّا على بعض الآراء التي اعتبرت هذه العادة من البدع أو شبهتها بالأصنام وحرّمت المشاركة فيها أو الأكل منها.

وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها أمر جائز شرعًا، بل مستحب ومندوب إليه؛ لأنه من علامات محبة النبي وتعظيمه، ولا يمت إلى البدع المذمومة أو الأصنام بصلة.

وبيّنت الفتوى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويُندب إحياء هذه المناسبة الشريفة بكل صور الفرح والسرور، وبمختلف ألوان الطاعات التي يُتقرب بها إلى الله عز وجل. 

ويدخل في ذلك ما اعتاده الناس من شراء الحلوى وتبادلها، تعبيرًا عن الفرح بمولده صلى الله عليه وآله وسلم ومحبةً لما كان يحبه، مستشهدة بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء ويحب العسل” (رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد).

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الصنيع يُعد سنة حسنة، وأن التهادي في ذاته مطلوب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تهادوا تحابوا» (رواه مالك في الموطأ). 

وأشارت إلى أنه لم يقم دليل شرعي يمنع من القيام بهذا العمل في أي وقت، بل إذا اقترن بمقاصد صالحة أخرى كإدخال السرور على الأهل وصلة الأرحام صار أكثر استحبابًا وندبًا.

واختتمت الفتوى بالتأكيد أن شراء الحلوى في هذه المناسبة والتهادي بها إذا كان تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشد مشروعية وندبًا؛ لأن «للوسائل أحكام المقاصد».


 

دار الإفتاء حكم شراء الحلوى المولد النبوي

