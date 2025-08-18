كيف أقصر الصلاة عند السفر ومتى أبدأ في الأخذ بالرخصة؟ .. الإفتاء تجيب

كيف أقصر الصلاة عند السفر؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا إن للمسافر رخصة القصر والجمع في الصلاة فالجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، أما القصر أي يؤدي الظهر ركعتين وكذلك العصر والعشاء أما المغرب لا تقصر ، وهذا التصرف يكون أثناء السفر أي وهو في الطريق ، لافتا إلى أن قصر الصلاة لا يتحقق إلا بأن يكون المسافر سيقطع أكثر من 85 كم.

واشار امين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء الى أنه يجوز للمسافر المقيم ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج أن يقصر الصلاة او يجمعها ، أما إذا كان هذا المسافر سيقيم في المكان المسافر إليه وليكن محافظة الإسكندرية التي تبعد عن القاهرة نحو 200 كم تقريبا 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فهذا الشخص لا يجوز له الأخذ برخصة السفر وهي القصر والجمع في الصلاة لأنه أصبح مقيما وليس مسافرا وبالتالي يؤدي الصلاة بشكل طبيعي الظهر اربع ركعات وكذلك العصر والعشاء .

وبين أنه يجوز للشخص غير المسافر الجمع بين الصلوات بدون عذر كالسفر او المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة او يفعلها باستمرار .

من أي موضع يبدأ المسافر في الأخذ بِرُخص السفر

من أي موضع يبدأ المسافر في الأخذ بِرُخص السفر كقصر الصلاة؟ سؤال تلقاه الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية عن السؤال قائلا: المسافر مسافةَ القصر يبدأ الأخذ برخص السفر من نهاية محل إقامته كبوابة المدينة أو مواقف السيارات ذات المسافات البعيدة والموانئ والمطارات، ولا يبدأ في الترخص برخص السفر إلا بعد مجاوزتها، فيكون في حكم المسافر حُكْمًا ، باتفاق المذاهب الأربعة.

واستدل بحديث أنس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه حيث قَالَ : " صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ " .

واوضح ان ذلك يعني أن لا نقصر الصلاة ونحن ما زلنا في البيت أو في محل إقامتنا قبل الخروج إلى المواضع المذكورة سابقا (المطارات والموانئ وغيرها ).