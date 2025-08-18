قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز توزيع حلوى المولد واحتسابها من أموال الزكاة ؟..دار الإفتاء تجيب

حلوى المولد
حلوى المولد
عبد الرحمن محمد

قالت  دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من الزكاة؟، وذلك تزامنًا مع اقتراب المولد النبوي الشريف.

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في مناسبة المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يكون في حاجة إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، ولهذا فإن أداء زكاة الأموال يجب أن يكون نقدًا وتمليكها للفقراء مباشرة، بينما يجوز أن تكون الحلوى في صورة صدقة أو هدية أو تبرع وليس من أموال الزكاة.

أما بخصوص إطلاق لفظ العيد على المولد النبوي الشريف، فقد أكدت دار الإفتاء أن الأمر الذي لا يشك فيه عاقل أن أعظم نعمة تستحق أن يسعد بها المسلم ويعتبر يومها عيدًا هي نعمة ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ إذ هو النور الذي أضاء للوجود كله، والرحمة المهداة للعالمين، ولولاه لما كان هناك سبيل لنجاة الإنسان ولا طوق للخلاص، ومن ثم فإن يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم هو عيد للإسلام، بل هو أعظم من كل عيد، وهو الأحق بأن يطلق عليه ذلك.

وأضافت الدار أن عادة الناس في الأعياد أن يظهروا فرحتهم بالاحتفال وإقامة الولائم واجتماعهم على الطعام والشراب؛ لأن الأعياد وُجدت للراحة والانبساط وبسط النفوس كما أوضح الإمام بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري (6/274). 

وأشارت الفتوى إلى أن اتخاذ الولائم وإطعام الطعام أمر مستحب في كل وقت، فكيف إذا ارتبط ذلك بالفرح بذكرى مولد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك، كما ذكر الإمام الحسن بن عمر بن الحاج إدريس في كتابه شفاء السقيم بمولد النبي الكريم المطبوع ضمن مجموع لطيف أنسي (ص: 136، ط. دار الكتب العلمية) نقلًا عن الإمام أبي زرعة العراقي.

وأكدت دار الإفتاء أن إظهار السرور في يوم المولد النبوي الشريف هو من شعائر الدين، كما قال العلامة أبو سليمان الخطابي في كتابه *أعلام الحديث* (1/595، ط. جامعة أم القرى).

دار الإفتاء المصرية المولد النبوي حلوى المولد أموال الزكاة الصدقة الأعياد الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

ضبط سكوتر كهربائي

محافظة الجيزة تضبط عدداً من "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" بحي الدقي يتم تأجيرها للأطفال

صحة الشرقية

البيلي: قدمنا الخدمة الطبية لأكثر من 2.5 مليون مواطن خلال مبادرة 100 مليون صحة بالشرقية

تحرير محاضر الاضرار بالبيئة حال تكرار المخالفات ووضع المخلفات في غير الاماكن المخصصة لها

استيكرات تحذيرية على عقار 68 لمنع إلقاء القمامة بمساكن فيروز بورفؤاد

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد