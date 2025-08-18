هل يجوز توزيع حلوى المولد واحتسابها من أموال الزكاة ؟..دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من الزكاة؟، وذلك تزامنًا مع اقتراب المولد النبوي الشريف.

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في مناسبة المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يكون في حاجة إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، ولهذا فإن أداء زكاة الأموال يجب أن يكون نقدًا وتمليكها للفقراء مباشرة، بينما يجوز أن تكون الحلوى في صورة صدقة أو هدية أو تبرع وليس من أموال الزكاة.

أما بخصوص إطلاق لفظ العيد على المولد النبوي الشريف، فقد أكدت دار الإفتاء أن الأمر الذي لا يشك فيه عاقل أن أعظم نعمة تستحق أن يسعد بها المسلم ويعتبر يومها عيدًا هي نعمة ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ إذ هو النور الذي أضاء للوجود كله، والرحمة المهداة للعالمين، ولولاه لما كان هناك سبيل لنجاة الإنسان ولا طوق للخلاص، ومن ثم فإن يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم هو عيد للإسلام، بل هو أعظم من كل عيد، وهو الأحق بأن يطلق عليه ذلك.

وأضافت الدار أن عادة الناس في الأعياد أن يظهروا فرحتهم بالاحتفال وإقامة الولائم واجتماعهم على الطعام والشراب؛ لأن الأعياد وُجدت للراحة والانبساط وبسط النفوس كما أوضح الإمام بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري (6/274).

وأشارت الفتوى إلى أن اتخاذ الولائم وإطعام الطعام أمر مستحب في كل وقت، فكيف إذا ارتبط ذلك بالفرح بذكرى مولد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك، كما ذكر الإمام الحسن بن عمر بن الحاج إدريس في كتابه شفاء السقيم بمولد النبي الكريم المطبوع ضمن مجموع لطيف أنسي (ص: 136، ط. دار الكتب العلمية) نقلًا عن الإمام أبي زرعة العراقي.

وأكدت دار الإفتاء أن إظهار السرور في يوم المولد النبوي الشريف هو من شعائر الدين، كما قال العلامة أبو سليمان الخطابي في كتابه *أعلام الحديث* (1/595، ط. جامعة أم القرى).